Yargıtay 19. Ceza Dairesi, iş adamı Aydın Doğan, kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temüroğlu hakkında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan verilen beraat kararını, mahkumiyet kararı verilmesi yönünde bozdu.

SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA MUHALEFET SUÇUNDAN BERAAT ETMİŞLERDİ

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla 4 sanığın, 2 yıl 8 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapis cezasına çarptırılması istemiyle ceza davası açılmıştı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların beraatine karar vermişti. Mahkeme, suç unsurlarının oluşmadığını gerekçe göstermişti. Karara, sermaye Piyasası Kurulu itiraz edince dosya Yargıtay 7. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti.

MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ İÇİN DOSYA YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Ancak, yerel mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına direndi. Bunun üzerine dosya, yeniden Yargıtay'a geldi. Yargıtay cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin direnme kararının bozulması yönünde tebligat yazdı. Başsavcılık, zaman aşımı uyarısında da bulununca dosya, kısa sürede Yargıtay Ceza Genel Kurulu gündemine alındı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, kendisine gelen dosyayı iş bölümü gereği Yargıtay 19. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Daire, daha önce sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozarak sanıklar hakkında atılı suçun unsurlarının oluştuğuna ve sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

DAVA KONUSU NEYDİ?

Aydın Doğan ve diğer sanıklar hakkında, 2007 yılında kağıt ithalatını yurtdışındaki off-shore şirketleri üzerinden gerçekleştirerek Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla dava açıldı.

Hürriyet ve Doğan Gazetecilik'in gazete kağıdı ve baskı malzemeleri ithalatı işlemlerini Doğan Ailesi'nin yurtdışındaki off-shore şirketleri üzerinden gerçekleştirerek Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla yargılanan İş Adamı Aydın Doğan hakkında beraat kararı verilmişti.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 2008 yılında yaptıkları suç duyurusu üzerine Aydın Doğan, kızı Vasfiye Hanzade Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temur hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet etmek suçundan açılan dava sonunda 4 sanığın da beraatine karar verilmişti.

Mahkemenin beraat kararı, Yargıtay 7. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Ancak mahkeme, bozma kararına direndi. Bunun üzerine dosya YCGK na geldi. YCGK nunun kararının ardından Aydın Doğan ve diğer sanıklar SPK na muhalefetten mahkum oldu.

Kaynak: Habertürk TV

Kaynak: haberinburada