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aydın'a bir anda dilenci yağdı

AYDIN'A BİR ANDA DİLENCİ YAĞDI

Suriyeli dilencilerin ardından Aydın'a çevre illerden kafileler halinde dilenmeye gelen gruplar görülmeye başlandı.

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:49
Puan Ver : Aydın'a Bir Anda Dilenci Yağdı(7/10)7


  Suriyeli dilencilerin ardından Aydın'a çevre illerden kafileler halinde dilenmeye gelen gruplar görülmeye başlandı. Bazı dilenciler yatılı gelirken bazılarının günü birlik özel minibüslerle gelip şehri baştan aşağıya dolaşarak dilencilik mesleğini icra ettikleri öğrenildi.



 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Aydın  A  Bir  Anda  Dilenci  Yağdı    haber

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