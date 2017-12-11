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Aydın'da Yaya Güvenliği İçin 3 Boyutlu Yaya Geçidi Yapıldı
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Aydın'da Yaya Güvenliği İçin 3 Boyutlu Yaya Geçidi Yapıldı

AYDIN'DA YAYA GÜVENLİĞİ İÇİN 3 BOYUTLU YAYA GEÇİDİ YAPILDI

Aydın'ın Efeler ilçesi sınırları içindeki Hürriyet Bulvarı üzerinde uygulanan 3 boyutlu yaya geçidi çalışmasıyla yayaların güvenli şekilde karşıdan karşıya geçmesi sağlanıyor.

Tarih : 11 Aralık 2017, 17:30
Puan Ver : Aydın'da Yaya Güvenliği İçin 3 Boyutlu Yaya Geçidi Yapıldı(9/10)5

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni yapılan uygulamayla, trafikte dikkatsiz sürücüler yüzünden tehdit altında olan yayaların güvenliğini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Sürücüler için optik yanılsama sağlayarak yavaşlamalarını daha sonra ise durmalarını sağlayan uygulama, sürücülerde yayalara karşı bir farkındalık da oluşturuyor. Sürücülerin yayalara gereken duyarlılığı göstermesini sağlayan yöntem, yaya geçitlerinin 3 boyut özellikli boyanmasıyla oluşturuluyor.

"İLK GÖRÜŞTE BARİKAT GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Estetik bir görüntü de sağlayan yaya geçidine gelen sürücüler yaya geçidini ilk önce bir barikat olarak görüyor ve yavaşlamak sonra da durmak zorunda hissediyor. Yaya geçitlerinde yayaların başına gelmekte olan tehlikelerin önüne geçmek istediklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Yayaların güvenliği bizim için çok önemli. Birçok araç sürücüsü yaya geçitlerinde hızını azaltmayarak yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Yaptığımız uygulamayla araç sürücüleri optik yanılsamayla yaya geçidine gelmeden önce hızlarını azaltıyorlar ve yayalara daha fazla dikkat ediyorlar. 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasıyla yayalarımızın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"AMACIMIZ YAYA GÜVELİĞİ"

Uygulamaya geçildiğinde okulların yakınlarındaki yaya geçitlerinin öncelikli olarak ele alınacağını belirten Çerçioğlu, Aydın'da çocukların güvenliğini sağlamak için bir adım daha attıklarını söyledi. Hayata geçirilen uygulamalarla tüm Türkiye'ye örnek olmaya devam ettiklerini ifade eden başkan Çerçioğlu "Hep ilkleri hayata geçiren belediye olarak Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyoruz. Umuyoruz ki Türkiye'de ilklerden olan uygulamayla sürücüler yayaların güvenliği konusunda daha duyarlı olurlar" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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