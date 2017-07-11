AYDINSPOR BAŞKANLIK SEÇİMİNDE YUMRUKLAR KONUŞTU, KONGRE İPTAL OLDU
Aydınspor 1923'ün başkanlık seçimlerinde taraftarlar ve delegeler arasında yumruklu kavga çıktı. Olayın ardından ise kongre iptal oldu.
Aydınspor 1923'ün Salı günü yapılması gereken olağanüstü kongresi, taraftarlar ve AYBA çalışanı delegeler arasında çıkan kavga nedeniyle yapılamadı. Mevcut başkan Hidayet Türen, görevine devam edeceğini açıkladı.
TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER
3 Temmuz tarihinde yapılması planlanan, ancak çoğunluk sağlanamadığı için 11 Temmuz'a ertelenen kongre öncesi kulüp binası önünde taraftarlar toplanmaya başladı. Emniyet güçleri, güvenlik gerekçesiyle kongrenin yapılacağı salonda arama yaptı. Kongre saatine dakikalar kala ortalık karıştı. Taraftarlar ile geçen haftaki kongreye gelmedikleri için sert tepki gösterdikleri AYBA çalışanı delegeler, kongrenin yapılacağı salonda tekme tokat birbirine girdi. Çıkan kavgada, Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç ve eski yöneticilerden Ahmet Kızılkaya darp edildi. İkinci başkan İbrahim Gürdal'ı ise emniyet ekipleri aralarına alarak üst kata çıkardı. Dakikalarca süren kavgaya, güvenlik güçleri müdahale etti. Adaylıktan çekilen mevcut başkan Hidayet Türen ve başkan adayı Hüsamettin Artan taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Kavganın yatıştırılmasının ardından mevcut başkan Hidayet Türen ortamın gerilmesi nedeniyle kulübe zarar vermemek adına kongrenin bugün yapılmayacağını, şimdilik yönetimin görevine devam edeceğini açıkladı. Kulüp binasının önüne çevik kuvvet ekibi takviye edildi.
ÜÇ ADAY YARIŞACAKTI
Aydınspor 1923'ün iptal olan olağanüstü genel kurulu önceki eski futbol hakemi olan Muhasebeci Polat Bora Mersin, mevcut Başkan Hidayet Türen, Başkan Adayı Hüsamettin Artan yarışacaktı.
Kaynak: haberinburada
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