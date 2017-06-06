AYI EVE GİRİP PİYANO ÇALMIŞ
ABD'nin Colorado eyaletindeki bir eve giren ayı, oturma odasındaki piyanoyu çalarken kameralara yakalandı.
ABD'ninColorado eyaletindeki bir eve giren ayı, oturma odasındaki piyanoyu çalarken kameralara yakalandı. Sosyal medya platformlarında defalarca paylaşılan görüntülerde, evin oturma odasına gelen ayının ayaklarının üstünde durarak piyanoya pençelerini koyduğu görülüyor. Birkaç saniyesini piyanoyla geçiren ayının sonrasında ise mutfağa ve yatak odasına geçtiği kaydedildi.
kaynak:sabah
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