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Ayı ile selfie çekmek isterken öfkeli hayvan tarafından parçalandı

AYI İLE SELFİE ÇEKMEK İSTERKEN ÖFKELİ HAYVAN TARAFINDAN PARÇALANDI

Hindistan'da ayı ile selfie çekmek isteyen taksi şoförü, öfkeli hayvan tarafından parçalanarak öldürüldü. Vahşet anları saniye saniye görüntülendi.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 02:20
Puan Ver : Ayı İle Selfie Çekmek İsterken Öfkeli Hayvan Tarafından Parçalandı(6/10)2

Hindistan'da yaşayan Prabhu Bhatara isimli adam, çarşamba günü doğudaki Odisha ilçesindeki bir düğünden eve dönerken yol kenarında bir ayı gördü. Yolcular aracın içinde otururken Bhatra, yaralı hayvanla fotoğraf çektirmek için araçtan çıkarak onun yanına gitti.

ARKADAŞLARI KAMERAYA ALDI

Ayı adamı yakalayarak bir anda sürüklemeye başladı. Bhatara'nın arkadaşları tarafından çekilen videoda tüm olay saniye saniye görüntülendi. Bhatara'nın bedeninin alınabilmesi için ayının sakinleştirilmesi gerekti. Olay esnasında hemen orman görevlileri çağrılsa da geldiklerinde talihsiz adamın çoktan öldüğü anlaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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