AYININ EŞELEDİĞİ PKK SIĞINAĞINDAN ÇIKAN MÜHİMMATI, ÖZEL EKİP İNCELİYOR
Trabzon kırsalında PKK sığınağında bulunan malzemeler özel ekip tarafından inceleniyor. Ortalığa saçılan mühimmatı, gıdaların kokusunu alan ayının eşelediği düşünülüyor.
Trabzon'un Tonya ilçesi kırsalında, önceki gün, PKK terör örgütüne ait sığınakta ele geçirilen patlayıcı, el bombası, mermi ve uzaktan kumandalı bomba düzeneği ile tüm malzemeler, oluşturulan özel ekiplerce incelemeye alındı. Diğer taraftan, güvenlik güçlerinin bölgedeki yoğun operasyonları sürüyor.
VATANDAŞ FARK ETTİ
Tonya'ya 20 kilometre uzaklıktaki Erikbeli Yaylası kırsalında, geçen pazartesi akşam saatlerinde çevresi ağaç dallarıyla kaplı alanda mühimmat olduğunu gören bir kişi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, bir kısmı yüzeyde bir kısmı ise toprağa gömülü halde mühimmat ele geçirdi. Çalışmanın ardından, PKK terör örgütünün sığınağı ele geçirildi. Sığınaktaki aramalarda 3 kilogram plastik patlayıcı, 4 uzaktan kumanda ve elektrikli fünye, çok sayıda tüfek ile tüfek mermisi, 4 el bombası, güneş paneli, 3 telsiz ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.
AYI EŞELEMİŞ
Gömülü gıdaların kokusunu alan ayının toprağı eşelemesiyle ortalığa saçıldığı değerlendirilen mühimmatın, vatandaşlar tarafından görülerek ihbar edildiği, sonrasında yapılan çalışmayla sığınağın bulunduğu belirtildi. Yapılan incelemede, teröristlerin gıda maddelerini bozulmasın diye derine gömmediği, mühimmat sığınağının da yaklaşık 2 hafta önce oluşturulduğu saptandı.
ÖZEL EKİP İNCELİYOR
Sığınakta ele geçirilen terör örgütüne ait patlayıcı, mühümmat ve yaşam malzemeleri oluşturulan özel ekiplerce en küçük ayrıntısına kadar incelemeye alındı.
OYUN KAĞIDI DİKKAT ÇEKTİ
PKK'lı teröristlerin sığınağında ele geçirilen mühimmat ve birçok yaşamsal malzemeler arasında iskambil kağıdının yer alması dikkat çekti. Teröristlerin bölgede saklandıkları alanda iskambil oynayarak vakit geçirdikleri düşünülüyor.
EKİPLER BÖLGEYE KAYDIRILDI
Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini önlemek ve darbe vurmak için bölgede güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sürüyor. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 'Aram' kod adlı terörist Mustafa Tolucan'ın yakalanmasının ardından başlatılan operasyonlara katılan jandarma ve polis özel harekat ekipleri de son yaşanan gelişmeler üzerine Tonya ve çevre ilçelerdeki kırsal alanlara kaydırıldı.
TERÖRİSTLER BÖLGEDE SIKIŞTIRILDI
Güvenlik kuvvetleri, bölgede hareketlilik yaşanabileceğini de değerlendirerek önlemlerini iki katına çıkardı. Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekiplerinin yanı sıra insansız hava araçlarının da havadan destek verdiği operasyonlara takviye birlikler de katıldı. Özellikle yüksek kesimlerinde yaklaşık 1 metreye ulaşan karda yürütülen arama-tarama faaliyetleri sürerken, bölgeye sevk edilen zırhlı araçlarla güzergah boyunca önlem alındı. Yaylaların birçok giriş-çıkış noktasına güvenlik güçleri konuşlandırılırken, son günlerde ele geçirilen yaşam malzemeleriyle zor duruma düştüğü düşünülen teröristlerin bölgede sıkıştığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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