AYKUT HOCANIN KESTİĞİ ISLA'YA TALİP ÇIKTI
Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mauricio Isla'ya Meksika'dan 3 takım talip oldu.
Fenerbahçe'ye sezon başında gelen ancak beklentileri karşılayamayan Mauricio Isla'ya talip var.
30 yaşındaki sağ beke Pumas, Necaxa ve Cruz Azul'un talip olduğu öğrenildi. Kanarya'ya bedelsiz gelen Şilili yıldızdan 2-3 milyon euro civarında bir bonservis geliri bekleniyor.
29 MAÇTA OYNADI
Fenerbahçe'ye bu sezon başında transfer olan yıldız isim 29 maçta görev yaptı. Isla 21 lig maçında görev alırken, 4 Türkiye Kupası 4 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde boy gösterdi.
Isla 29 maçta 3 asist yaparken, 2 sarı kart gördü. Başarılı futbolcu Fenerbahçe formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı.
Kaynak: haberinburada
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