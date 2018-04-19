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Aykut Hocanın kestiği Isla'ya talip çıktı

AYKUT HOCANIN KESTİĞİ ISLA'YA TALİP ÇIKTI

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mauricio Isla'ya Meksika'dan 3 takım talip oldu.

Tarih : 19 Nisan 2018, 10:40
Puan Ver : Aykut Hocanın Kestiği Isla'ya Talip Çıktı(9/10)5

Fenerbahçe'ye sezon başında gelen ancak beklentileri karşılayamayan Mauricio Isla'ya talip var.

30 yaşındaki sağ beke Pumas, Necaxa ve Cruz Azul'un talip olduğu öğrenildi. Kanarya'ya bedelsiz gelen Şilili yıldızdan 2-3 milyon euro civarında bir bonservis geliri bekleniyor.

29 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe'ye bu sezon başında transfer olan yıldız isim 29 maçta görev yaptı. Isla 21 lig maçında görev alırken, 4 Türkiye Kupası 4 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde boy gösterdi.

Isla 29 maçta 3 asist yaparken, 2 sarı kart gördü. Başarılı futbolcu Fenerbahçe formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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