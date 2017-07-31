AYKUT KOCAMAN, BAŞAKŞEHİRLİ EDİN VİSCA'YI İSTİYOR
Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, Aykut Kocaman'ın talebiyle yeniden Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Transfer döneminde adı önce Galatasaray'la, ardından Trabzonspor ile anılan futbolcu için Başakşehir gelen teklifleri geri çevirmişti.
Fanatik'in haberine göre, Turuncu-Lacivertliler'de başkan Göksel Gümüşdağ, 27 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelini 5.5 milyon Euro (22.8 milyon TL) olarak belirledi.
STOCH ÖNERİLECEK
Fenerbahçe, Simon Kjaer'in satışı tamamlandıktan sonra Finansal Fair-Play konusunda rahatlayacak. Ancak Sarı- Lacivertliler yine de Başakşehir'in istediği rakama çıkmayı düşünmüyor.
Rakamı azaltmak için takas formülü devreye sokulacak. Sarı-Lacivertliler, 3.5 milyon Euro'nun (14.5 milyon TL) yanı sıra Miroslav Stoch ve bir genç oyuncuyu önerecek.
LİGDE MAÇ KAÇIRMIYOR!
Edin Visca, kariyerinde artık yeni bir adım atmayı hedefliyor. Bu nedenle Boşnak yıldız, Fenerbahçe'ye transfer olmayı çok istiyor. Yönetim eğer Başakşehir ile yapılan görüşmelerde ilerleme sağlayabilirse, Visca ve menaceriyle pazarlıklara da başlayacak.
Süper Lig'de son 3 sezonda 102 maçın 102'sinde de forma giyen yıldız futbolcu, bu süreçte 33 gol atıp, 18 asist yaptı. Boşnak oyuncu her iki kanadın yanı sıra forvette görev yapabiliyor.
Kaynak: haberinburada
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