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AYKUT KOCAMAN: BAŞTA ALPER OLMAK ÜZERE TÜM OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM


Aykut Kocaman: Başta Alper Olmak Üzere Tüm Oyuncularıma Teşekkür Ediyorum
Tarih : 27 Temmuz 2017, 23:30
Puan Ver : Aykut Kocaman: Başta Alper Olmak Üzere Tüm Oyuncularıma Teşekkür Ediyorum(8/10)4

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sturm Graz maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Aykut Kocaman'ın maç sonu değerlendirmeleri:

"SON 10 DAKİKA ENERJİ KAYBI YAŞADIK"

"Küçük bir avantaj yakaladığımızı söyleyebiliriz. 80 dakika boyunca istediklerimizi çok iyi yaptık. Sonra enerji kaybı oldu. Son 10-15 dakikalık bölüm dışında gayet derli toplu, ilerleyen dönemlerde ne yapacağımızı gösteren bir maç oldu. Doğru oynamaya çalışarak önce üstünlüğü alıp sonra öne geçtik. İkinci yarıda da iyi oynadık. Farkı artırma fırsatları yakaladık. Son 10-15 dakikada oyun bizim kalemize yakın oynadı. Ciddi bir enerji kaybımızı vardı. Ufak bir avantaj elde ettik. İstanbul'da aynı ciddiyetle oynamak zorundayız."

"SADECE ALPER DEĞİL, TÜM TAKIM"

"Bireysel olarak tüm oyunculara teşekkür ediyorum, Alper başta olmak üzere. Sadece Alper değildi. Josef, Hasan Ali iyi oynadılar. Hasan Ali tek başına sol kanadı korudu. Sezonun bu safhasında bireysel oyuncu performanslarından bahsetmek yanlış olur. Birbirine yardım eden bir takımdık. A'dan Z'ye tüm takım görevlerini yapmak için çaba gösterdi. Esas olan takım, giydikleri forma ve beraber hareket etme çabaları. Bütün oyuncular doğruyu yapmak için uğraştılar. Önemli olan takım olmak.

"TARAFTARLARI TEBRİK EDİYORUM"

"Gerçekten taraftarı tebrik ediyorum. Hem bizim adımıza, hem de kendi sahasında mağlup oynayan bir takımı kendi sahalarında oynayan takımlarını desteklemek adına rakip taraftar her şeyi yaptı."

"GALİBİYET ALDATMAMALI! SADECE ZAMAN TANIYACAK"

"Rakibin savunma zaaflarını çok iyi değerlendirdik. Yenilebilirdik, turu da kaybedebiliriz ama bireyleri konuşmaktan çok takımı konuşmalıyız. Takım olmalıyız. Berabere de bitebilirdi, mağlup da olabilirdik. En sonunda kazananlar sürekli doğruları yapmak için irade gösterenler olur. Bu galibiyet aldatmamalı. Çok eksiğiz. Galibiyet ve tur, gideceğimiz yolda bize önemli bir zaman tanıyacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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