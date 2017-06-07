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aykut kocaman: ben onu adam ederim

AYKUT KOCAMAN: BEN ONU ADAM EDERİM

Özel hayatındaki çalkantılar ve formsuzluğu sebebiyle gözden düşen Van Der Wiel'e yeni teknik adam sahip çıktı. Başarılı çalıştırıcı, önümüzdeki sezon tecrübeli oyuncuyla özel olarak ilgileneceğini söyledi.

Tarih : 07 Haziran 2017, 11:43
Puan Ver : Aykut Kocaman: Ben Onu Adam Ederim(6/10)7


Yeni sezonda Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Aykut Kocaman, yönetimin satış listesine koyduğu Wiel'in tutulmasını istedi. Menajer Ümit Akbulut'a, 4.5 milyon dolar kaptırdığını bu sebeple futbola odaklanamadığını belirten Hollandalı, Fenerbahçe'de tam anlamıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleyen Sarı-Lacivertliler'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, futbolcuyla yakından ilgileneceğini yönetime bildirdi.



SATIŞ KARARI ŞU AN BEKLEMEDE



Başarılı çalıştırıcı, "Wiel'in potansiyeli var. Çok iyi bir oyuncu. Kafası rahat olduğu zaman takıma büyük katkıda bulunabilir. Ben onun her türlü sorunuyla ilgilenip sadece futbola yoğunlaşmasını sağlayabilirim. Kamp döneminde zaten kendisini belli edecektir. Savunmamız açısından kilit bir isim olabilir. Bir şekilde bu sorunu halledeceğim" dedi. Bunun üzerine yönetim, Wiel'le ilgili bekleme kararı alırken satış kararını dondurdu. Kamp dönemi kaderini belirleyecek.



 



kaynak:sabah






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