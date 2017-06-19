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aykut kocaman fransa'dan transfer yapmayı seviyor

AYKUT KOCAMAN FRANSA'DAN TRANSFER YAPMAYI SEVİYOR

Fenerbahçe'nin, transfer sezonunda Fransa Ligindeki futbolculara ilgisi dikkati çekiyor. Fenerbahçe, yeni sezon için şu ana kadar yaptığı iki yabancı oyuncu transferini, bu ligden tercih etti. Sarı-lacivertliler, Aykut Kocaman dönemlerinde Fransa Liginden 5 ismi takıma kazandırdı.

Tarih : 19 Haziran 2017, 12:25
Puan Ver : Aykut Kocaman Fransa'dan Transfer Yapmayı Seviyor(6/10)6


Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna şampiyonluk parolasıyla giren ve bu doğrultuda hareketli bir transfer süreci geçiren Fenerbahçe, gözünü Fransa Birinci Futbol Ligindeki (Ligue 1) oyunculara çevirdi.



Bir dönem Brezilya Liginden aldığı futbolcularla başarı kovalayan Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda transfer çalışmalarını Fransa'da sürdürüyor.



Transfer dönemine, geçen sezonun devre arasında kadrosuna katmak istediği Mehmet Ekici ile anlaşarak başlayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar iki yabancı transferini ise Fransa Liginden gerçekleştirdi.



Yeni sezon öncesi ilk yabancı transferini, Fransa Milli Takımında 51 kez forma giyen Mathieu Valbuena'yı Olympique Lyon takımından alarak yapan Fenerbahçe, Monaco takımında forma giyen Nabil Dirar'ı da kadrosuna kattı.



 



kaynak:sabah








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