





Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşayan Gökhan Gönül, Fenerbahçe ile Aykut Kocaman'ın flörtünü değerlendirdi. A Spor'a çarpıcı açıklamalar yapan milli futbolcu, Kocaman'ın yeniden Fenerbahçe'nin başına geçmesinin çok olumlu bir adım olacağını aktardı. Gönül, "Benim hayatımda tanıdığım en onurlu insanlardandır Aykut Kocaman... Benim için çok önemli bir teknik adam. Eğer Fenerbahçe'ye giderse takımı tekrar ayağa kaldıracaktır" yorumunu yaptı.











kaynak:sabah