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aykut kocaman hayat verir

AYKUT KOCAMAN HAYAT VERİR

Fenerbahçe'nin eski sağ beki Gökhan Gönül, A Spor'a Aykut Kocaman hamlesini değerlendirdi: Eğer yeniden Fenerbahçe'nin başına geçerse takımı ayağa kaldırır

Tarih : 03 Haziran 2017, 12:51
Puan Ver : Aykut Kocaman Hayat Verir(6/10)3




Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşayan Gökhan Gönül, Fenerbahçe ile Aykut Kocaman'ın flörtünü değerlendirdi. A Spor'a çarpıcı açıklamalar yapan milli futbolcu, Kocaman'ın yeniden Fenerbahçe'nin başına geçmesinin çok olumlu bir adım olacağını aktardı. Gönül, "Benim hayatımda tanıdığım en onurlu insanlardandır Aykut Kocaman... Benim için çok önemli bir teknik adam. Eğer Fenerbahçe'ye giderse takımı tekrar ayağa kaldıracaktır" yorumunu yaptı.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Aykut  Kocaman  Hayat  Verir    haber

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