AYKUT KOCAMAN, ISLA'YI GÖZDEN ÇIKARDI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2 maçtır şans vermediği Mauricio Isla'yı defterden sildi.
3-2 kaybedilen Akhisar maçında Aykut hocanın gözünden düşen İsla, hâlâ kayıplarda. Antalya maçının da kadrosuna alınmayan tecrübeli futbolcu, 6 haftada 3 kez kulübeye girebildi, hiç forma giymedi. İsla son iki maçtır kulübede bile kendisine yer bulamıyor. Kocaman'ın kalan haftalarda da Şilili sağ beke şans vermesi beklenmiyor.
NE YAPTIN SKRTEL
4-1'lik galibiyete rağmen, Skrtel sezonun en kötü maçlarından birini çıkardı. Antalya'nın attığı golde ayağındaki topu kaptıran 33 yaşındaki stoper, daha sonraki bir pozisyonda da ceza sahası içinde kritik bir çalım yedi ve penaltıya sebebiyet vermekten son anda kurtuldu.
FENERBAHÇE FİRE VERMEDİ
Antalya karşısına çıkarken Fenerbahçe'de Dirar, Skrtel, İsmail ve Soldado ceza sınırındaydı. Bu isimlerden İsmail forma giymedi. Diğer 3 futbolcu da sahada kaldıkları süre boyunca kart görmedi. Kanarya haftaya Kasımpaşa deplasmanına çıkacak ve kritik mücadele öncesi ceza firesi verilmedi.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Erdoğan: Seçim Startını İzmir'den Vereceğiz
- Osmanlı'yı Eleştiren Kılıçdaroğlu'na Hükümetten Sert Tepki!
- Bürokratların Gözü Kulağı Telefonda! Saat 17:00'ye Kadar Gelmezse İstifa Etmekten Vazgeçecekler
- Uber Şoförü Engelli Türk, İngiltere'de Gündem Oldu
- Ünlü Anketçiden Olası Erdoğan-Gül Yarışına Çarpıcı Analiz
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Dışişleri Bakanı Olarak Görmek İstediği Pompeo İlk Oylamayı Kıl Payı Kazandı
- Bae Askeri Kampında Çıkan Çatışmada 6 Asker Öldü
- Irak'ta Kadın Adayın Afişini Öpen Gence 82 Bin Dolar Para Cezası
- Çocukları İle Bahçede Oynarken Et Yiyen Bakteri Kapan Adamın Parmakları Kesildi
- 15 Günde İkinci Maratonunu Koşan İngiliz Aşçı Londra Maratonu'nda Yere Yığılıp Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar