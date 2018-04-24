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Aykut Kocaman, Isla'yı Gözden Çıkardı
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Aykut Kocaman, Isla'yı Gözden Çıkardı

AYKUT KOCAMAN, ISLA'YI GÖZDEN ÇIKARDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2 maçtır şans vermediği Mauricio Isla'yı defterden sildi.

Tarih : 24 Nisan 2018, 10:30
Puan Ver : Aykut Kocaman, Isla'yı Gözden Çıkardı(8/10)4

3-2 kaybedilen Akhisar maçında Aykut hocanın gözünden düşen İsla, hâlâ kayıplarda. Antalya maçının da kadrosuna alınmayan tecrübeli futbolcu, 6 haftada 3 kez kulübeye girebildi, hiç forma giymedi. İsla son iki maçtır kulübede bile kendisine yer bulamıyor. Kocaman'ın kalan haftalarda da Şilili sağ beke şans vermesi beklenmiyor.

NE YAPTIN SKRTEL

4-1'lik galibiyete rağmen, Skrtel sezonun en kötü maçlarından birini çıkardı. Antalya'nın attığı golde ayağındaki topu kaptıran 33 yaşındaki stoper, daha sonraki bir pozisyonda da ceza sahası içinde kritik bir çalım yedi ve penaltıya sebebiyet vermekten son anda kurtuldu.

FENERBAHÇE FİRE VERMEDİ

Antalya karşısına çıkarken Fenerbahçe'de Dirar, Skrtel, İsmail ve Soldado ceza sınırındaydı. Bu isimlerden İsmail forma giymedi. Diğer 3 futbolcu da sahada kaldıkları süre boyunca kart görmedi. Kanarya haftaya Kasımpaşa deplasmanına çıkacak ve kritik mücadele öncesi ceza firesi verilmedi.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aykut  Kocaman  Isla    Gözden  Çıkardı    haber

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