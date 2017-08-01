Şiddetli Dolu'da Hasar Gören Uçağı İstanbul'a İndiren Pilota Rusya Talip Oldu
İsrail, Plajlarını Türk Kumuyla Dolduracak!
Selçuk İnan, Akhisar Maçındaki Performansıyla Taraftarları Çıldırttı
Beşiktaş-Konyaspor Turkcell Süper Kupa Maçını Fırat Aydınus Yönetecek
Aykut Kocaman, Jeremain Lens'i İstemediğini Yönetime Bildirdi
Hakkari'deki Çatışmada Uzman Çavuşun Telefonu Mermiyi Durdurdu
Yeni Doğan Bebeğin Karnından İkizi Çıktı!
Otogaza 20 Kuruş Zam Geliyor
Cinsiyet Değiştirip Erkek Olan Kadın Doğum Yaptı
Büyükerşen'e Saldıran Zanlılardan Üçü Tutuklandı
Pakistan'da Siyasetten Ömür Boyu Men Edilen Navaz Şerif Sonrası Dönem Başladı
Genelkurmay, Mehmetçiğin Yerde Yemek Yediği Görüntüleri Paylaştı
Dolandıramadıkları Kadını Tehdit Ettiler: Seni Pişmiş Tavuk Yapacağız
Dursun Özbek, Mircea Lucescu İçin Romanya'ya Gitti
Eşinin Israrlarına Dayanamayan Volkan, Fenerbahçe'den Ayrılıyor
İntihar Eden Emniyet Müdürünün Cenazesine Eşinin Bakışları Damga Vurdu
70 Yıldır Lokantalarda İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Yemek Veriliyor
Faytoncu, Sıcak Ve Susuzluktan Telef Olan Atı Bırakıp Kaçtı
Tav, Sabiha Gökçen Havalimanı Hisse Satışında İhaleye Girecek
Grönland'ı Yutan Mega Tsunami 91 Metreye Ulaştı, 3 Köy Harap Oldu

Aykut Kocaman, Jeremain Lens'i İstemediğini Yönetime Bildirdi

AYKUT KOCAMAN, JEREMAİN LENS'İ İSTEMEDİĞİNİ YÖNETİME BİLDİRDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Jeremain Lens'i, o bölgede Dirar'ın oynaması nedeniyle veto etti ve oyuncuyu istemediğini yönetime bildirdi.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 18:20
Puan Ver : Aykut Kocaman, Jeremain Lens'i İstemediğini Yönetime Bildirdi(6/10)2

Transfer sezonuna hızlı başlayan ve Aykut Kocaman'ı takımın başına getiren Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun yıldız ismi Jeremain Lens için son kararını verdi.

KOCAMAN, LENS'İ VETO ETTİ

Tecrübeli teknik adam Kocaman, oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle Lens'i istemediğini yönetime bildirdi. Bu bölgeye Nabil Dirar'ın da monte edilmesiyle birlikte transfer rafa kalktı. Aykut Kocaman'ın bu kararı üzerine Fenerbahçeli yöneticiler Hollandalı oyuncu ve menajeriyle olan tüm görüşmeleri bitirdi.

Öte yandan Hollanda'da yayın yapan futbol dergisi Voetbal International'in internet sitesi; Lens'in gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giyeceğini duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aykut  Kocaman  Jeremain  Lens  İ  İstemediğini  Yönetime  Bildirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER