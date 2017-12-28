Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-0 sonuçlanan İstanbulspor maçının ardından konuştu. İstanbulspor'un çok iyi oynadığını söyleyen Kocaman, "En büyük dileğim, bu tarz takımların artması" dedi.

"İKİ KUPAYI DA BİRBİRİNDEN AYIRMIYORUM"

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u Soldado'nun attığı gollerle 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Senenin son maçında avantaj elde etmek istediklerini söyleyen Kocaman, "İki kupayı da birbirinden ayırmıyorum. Ancak ne olursa olsun lig bittiği andan itibaren konsantrasyonla ilgili sorun olabiliyor. TFF'nin ilgili kurumlarından neler olduğunun bilgisini alarak bir düzeltmede bulunmalarında fayda var diye düşünüyorum. Bu maç geçen hafta oynanabilirdi. ya da ikinci yarıya başlarken arka arkaya 4 gün rakipler birbirleriyle 2 maçı oynayabilirdi. Ancak dönemin kendine ait şartlarından dolayı oyuncularla kulüp ve antrenör arasında gereksiz bir durum ortaya çıkıyor. Uzun mesafe gitmek için izin isteyenler oluyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor" dedi.

"BU TARZ TAKIMLARIN ARTMASI EN BÜYÜK DİLEĞİM"

İstanbulspor'un oldukça iyi bir futbol ortaya koyduğunu söyleyen Aykut Kocaman, "Futbola dair karamsarlıkların arttığı bir dönemde, bir alt ligde olmasına karşın iyi organize olmuş, ne yaptığını bilen bir takım görmek umut verici. Kendilerini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Böyle takımların artması en büyük dileğim. Bir klasman alttaki takımların Süper Lig takımlarına yaklaştığını görüyoruz. Süper Lig'de yer bulamayan üst sınıf yerli oyuncuların birçoğu bir alt ligde oynayabiliyor ve 5 yabancı da oynatabiliyorlar. İstanbulspor bir alt seviyede görülebilir ama kazın ayağı öyle değil. Tam 121 KM koşan, topu çok çabuk kapatan ve topla çıkarken bizi geriye koşturan bir takımla oynadık. Ön tarafta çok baskı yaptık ve top kayıplarından faydalandık ancak bunları skor olarak değerlendiremedik. Böyle olunca da İstanbulspor'un isteği arttı ve bize her anlamda karşılık verdiler. Gol gelince işlerimiz daha kolaylaştı. Böyle güzel bir takım karşısında alınacak iyi bir skor oldu" ifadelerini kullandı.

"KADROMUZDA 15 YABANCI VAR"

Transfer döneminde takviye yapılıp yapılmayacağıyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Kocaman, "Transfer konusunda bölgelerle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Şu anda 14 yabancı oyuncumuz var. Yerli oyuncu transferi kolay görünmüyor. Bir de Eljif Elmas var. Transferi açabilmemiz için oyuncu göndermemiz gerekiyor, bu da kolay bir şey değil. UEFA tarafından sürekli denetlenme durumu ve yıllardan beri içinde olduğumuz yanlışlıklar bütünü nedeniyle yapılan israf söz konusu. Şu anda 15 yabancı oyuncumuz var ve nasıl bir dönüşüm yapacağımızı oturup konuşacağız. Kapasiteli ve kuvvetli bir takımımız var. Bizi bir adım daha ileriye taşıyacak şey, daha fazla bir arada olmak, bol tekrar yapmak, oyundan çıkanlarla, girenlerin verimliliğini üst seviyeye çıkarmak. Eğer takviye yaparsak o da çok iyi olur" açıklamasında bulundu.

"TEK DİLEĞİM BARIŞ"

Yeni yılla ilgili mesaj veren Aykut Kocaman, "Yeni yıla girilirken ben oyuncularıma herhangi bir konuşma yapmadım. Herkes birbirlerine güzel dileklerini sundu. Yeni yıla girerken öncelikli dileğim, sezon sonuna doğru daha da yukarılara doğru tırmanmak. Bir takvim yaprağıyla ne değişecek denilirse, ülkemiz ve dünya için istenecek tek şey, barış olarak görünüyor. Sakin giden devletler, şu anda sanki kapışmak için hazırlanıyor. Tek düşüncem dünyada barışın hüküm sürmesi" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: haberinburada