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Aykut Kocaman: Oyuncunun Taraftara Reaksiyon Vermesi Doğru Değil

AYKUT KOCAMAN: OYUNCUNUN TARAFTARA REAKSİYON VERMESİ DOĞRU DEĞİL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Bursaspor maçı sonrası, "Taraftarın eline ne bulursa sahaya atma diye bir lüksü yok, oyuncunun da buna reaksiyon vermesi doğru değil" dedi

Tarih : 09 Aralık 2017, 01:20
Puan Ver : Aykut Kocaman: Oyuncunun Taraftara Reaksiyon Vermesi Doğru Değil(6/10)2

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Bursaspor'u 1-0 yenerek hem yeşil-beyazlıların 7 maçlık yenilmezlik serisine son verdi hem de kendi yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Son 4 lig maçını da kazanan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman maç sonunda mücadeleyi değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, kendisine yöneltilen hakem Ali Palabıyık'la ilgili soruyu ise "Yanıtsız bırakıyorum." ifadeleriyle cevapladı.

İŞTE AYKUT KOCAMAN'IN MAÇ SONU DEĞERLENDİRMELERİ:

"Öne geçme ihtimalimiz olan bir maçtı, öne geçmeyi de başardık. Sonrasında 2-3 dakika oyunu kontrol etme ihtiyacı hissettikten sonra kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Bu şekilde devam etmemiz gerektiğini belirtmek için söylüyorum"

"BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYET"

"Oyunu bizim daha fazla kontrol etme ve 3. bölgede oynama ihtimalimiz daha yüksek gözüküyordu, böyle de başladık. İlk yarıda yapmak isteyip, yapamadıklarımızı 2. yarıda yapmaya başladık. Öne geçtik. Böyle bir dönemde, bizim için çok değerli bir galibiyet oldu."

"Benim beklentim, takımı bir adım daha yukarıya çekebilmek. Bunu yapabilecek oyuncu kadrosuna sahibiz çünkü... Esas olan, kişilere bağlı olmadan, bir düzen takımı olabilmesi. Benim gibi düzen kurmaya çalışan antrenörler için en zoru bu. Düzen dediğimiz yerde, fedakarlıklar gerekiyor. Kim oynarsa oynasın, aynı şeyi yapabilen bir takım hayalimdi. Şu anda oldu mu, hayır. Olur mu, oraya doğru gidiyor takım."

"TARAFTARIN MADDE ATMASINA OYUNCUNUN REAKSİYON VERMESİ DOĞRU DEĞİL"

"Futbol yorumcularının beklentilerinin aksine, iki takım da çok doğru şeyler yaptı. Bu doğal olarak da, gol yollarında sıkıntı yaratabiliyor. Taraftarın eline ne bulursa sahaya atma diye bir lüksü yok, doğru değil, oyuncunun da buna reaksiyon vermesi doğru değil."

Kocaman, bir basın mensubunun kendisine yönelttiği "Hocam Bursaspor başkanı ile konuştum ve Fenerbahçe'nin bu futbolla şampiyon olma ihtimali yok dedi" sorusunu "Futbolla ilgili değerlendirmesi böyleyse, değerlendirmesini bir değerlendirmesinde fayda var" ifadeleriyle yanıtladı ve ekledi: Ben en başından beri şampiyon olacağımızı söylüyorum.

ALİ PALABIYIK SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Kocaman, "Ali Palabıyık'ı sürekli Fenerbahçe'nin istemesinin bir nedeni var mı?" sorusunu ise "Provoke edici bir soru, içinden geçenleri söyleyemeyeceğim. Hatta hiçbir şey söyleyemeyeyim. Olayları birazcık nesnel değerlendiren birinin böyle soru sormaması gerektiğini düşünüyorum." ifadeleriyle yanıtladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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