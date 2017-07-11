AYKUT KOCAMAN, STOCH'UN PERFORMANSINI BEĞENEREK TAKIMDA TUTMAYA KARAR VERDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, antrenmandaki çalışkanlığını göz önünde bulundurarak Miroslav Stoch'u takımda tutma kararı aldı.
İlk etap kampını Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştiren Fenerbahçe'de en dikkat çeken isimler yeni transferler Valbuena ve Mehmet Ekici'ydi.
Bu iki isim dışında en çok dikkat çeken ise Slovak yıldız Miroslav Stoch oldu. Geride kalan sezonda beklentilerin altında kalan Stoch, çalışkanlığı ve performansıyla göz doldurdu.
Fotospor'un haberine göre; Aykut Kocaman, Stoch'u gelecek sene kadroda tutmaya karar verdi.
GENÇLERE TAM PUAN
Fenerbahçe'de performansıyla göz dolduran isimler arasında takımın en gençleri de vardı. Ahmethan Köse ve Oğuz Kağan, teknik heyetten tam not aldı.
Kaynak: haberinburada
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