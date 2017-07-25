Aykut Kocaman kararını verdi, son dakika sakatlığı olmazsa Sturm Graz maçında kaleyi yeni transfer Kameni koruyacak.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın en çok kaleci seçiminde sıkıntı yaşadığı, iki iyi kaleciden hangisine formayı vereceği konusunda kararsızlık yaşadığı bildirildi. Bilindiği gibi Kocaman, İsviçre'de oynanan dört hazırlık maçında, hem Volkan Demirel'e hem Kameni'ye 2'şer maçta görev vermişti. Sabah'ın haberine göre, Samandıra kulislerinde konuşulan, sarı-lacivertli takımın teknik patronu Kocaman'ın, yeni transfer Kameni'ye daha sıcak baktığı yönünde.

Öte yandan Sturm Graz'da yeni transfer Isla forma giymeyecek, bu bölgede Şener Özbayraklı görev yapacak.

"İYİ BAŞLAMAMIZ GEREK"

G.Saray'ın, Östersunds'a elenmesi F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın işi daha da sıkı tutmasına neden oldu. Kocaman öğrencileriyle yaptığı toplantıda, Strum Graz'ın ligde Sankt Pölten karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasının işlerinin ne kadar zor olduğunun göstergesi olduğunu söyleyip ekledi: "Camia, taraftar ve bizim iyi bir başlangıca ihtiyacımız var."

HAKEM NORVEÇLİ NILSEN

F.bahçe 'nin, Strum Graz ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı Ola Hobber Nilsen yönetecek. Norveçli hakem geçen sezon Osmanlıspor'un Zimbru'yu 5-0 yendiği maçta da görev yapmıştı. Bu arada 3 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak rövanşın biletleri dün kongre üyeleri için satışa çıktı. Fiyatlar 50 ila 240 TL arasında.

Kaynak: haberinburada