UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu rövanşındaki Sturm Graz maçı öncesi Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, basın toplantısı düzenledi.

İşte Kocaman'ın açıklamaları;

"AVANTAJIMIZ KÜÇÜK"

"İlk maçta küçük de olsa bir avantaj yakaladık. Neden küçük diyorum, çünkü oynadığımız maçın sonlarına doğru bize neler yapabileceklerini gösterdiler. Karşımızda kompakt bir takım var, biz ise halen daha futbolun tüm gerekliliklerini yerine getirebilecek düzeyde değiliz. Buna karşın iyi bir futbolla turlamak istiyoruz.

"TARAFTAR, BU KULÜBÜN EN BÜYÜK DİNAMİĞİ"

Şu an için kombine biletlere olan talepten memnunum. Kulübümüzün en büyük dinamiklerinden biri şüphesiz taraftarı. 3 Temmuz gibi bir süreci geçirmiş, tüm dünyaya kenetlenmenin ne olduğunu göstermiş bir taraftarın önemi çok çok daha fazla. Bizim de onların beklentilerine karşılık vermemiz lazım ki, herkesi buraya doğru çekebilelim. Ben istedikleri, heyecanlandıkları futbolu onlara sergileyeceğimize söz veriyorum.

"FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA MAÇA ÇIKACAĞIM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

"Topun doğru ve hızlı bir akışı hem seyir zevkini arttırır hem de oynayanların iştahını arttırır. Bu anlamda sahalarımızda yapılan düzenlemeler iyi oldu. Uzun sürenin ardından yeniden Fenerbahçe'nin başında maça çıkacağım için çok heyecanlıyım. Umarım bu heyecan sürekli devam eder. Tabi taraftarla buluşacak olmak, heyecanı artırdığı gibi birazcık kaygı da yaratıyor. Bu kaygıyı bastırıp sonuca gitmeliyiz."

"2 TRANSFER DAHA GEREKLİ"

"Takımda pozisyon anlamında bakacak olursak en az iki transfer daha gerekiyor. Bu transferlerin de takıma adapte olma sürecini hesaba katarsak yaklaşık 1,5 -2 aylık bir süre içinde takım olarak istediğimiz noktaya ulaşacağız.

VAN PERSİE BELİRSİZ, KALEDE VOLKAN OYNAYACAK

"Van Persie, bugün sabah idmana çıktı ve olumsuz bir durum olmadı. Birazdan çıkacağımız idmanda da sorun yaşamazsa mutlaka kadroya almak istiyorum. Volkan konusuna gelecek olursak, mümkün olduğu kadar birbirini tanıyan oyuncuları oynatmak istediğimi daha önce de söylemiştim. Bu yüzden yarın yine Volkan kalede olacak. Ancak Kameni de artık istediğimiz seviyeye geldi sayılır. Önümüzdeki maçlarda kaleyi kimin alacağını ise bekleyip göreceğiz."

"ISLA 1-2 HAFTAYA HAZIR OLUR"

"Isla çok kısa süre önce aramıza katıldı. Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki, fiziksel ve mental açıdan takıma alışmak için kendini bu kadar zorlayan başka bir oyuncuya rastlamadım. Çalışma azminden çok memnunum. 1-2 hafta içinde kadromuzda yer alacaktır."

"Bu kulüp büyük bir kulüp, her maçı, her kupayı kazanmak isteyen bir camia. Hiçbir kupayı bir diğerine yeğlemiyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz durumda söyleyebileceğim şey yarınki maçımız en önemli maçımız."

Kaynak: haberinburada