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Aykut Kocaman, transfer dedikodularına son noktayı koydu

AYKUT KOCAMAN, TRANSFER DEDİKODULARINA SON NOKTAYI KOYDU

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Martin Skrtel'ı transfer etmek isteyen Glasgow Rangers'a yanıt verdi: Burada mutlu neden ayrılsın ki!

Tarih : 07 Mayıs 2018, 20:30
Puan Ver : Aykut Kocaman, Transfer Dedikodularına Son Noktayı Koydu(10/10)6

İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers'ın transfer listesinde bulunan Fenerbahçeli savunma oyuncusu Martin Skrtel'ın takımdan ayrılışına izin verilmediği iddia edildi.

Steven Gerrard'ın teknik direktörlük koltuğuna getirildiği İskoç ekibi, Celtic'e kaptırılan şampiyonluk sonrasında gelecek sezon için iddialı bir takım kurmak için kolları sıvadı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool'da beraber forma giydiği savunma oyuncusu Skrtel'ı transfer etmek isteyen Gerrard, sarı lacivertli kulüpten veto yedi.

"BURADA MUTLU NEDEN AYRILSIN"

2 sezon önce Liverpool'dan yaklaşık 5 milyon pound bedelle transfer edilen Slovak savunmacı hakkında konuşan Aykut Kocaman, "Takımın önemli bir parçası ve bu yaz hiçbir yere gitmeyecek. Burada mutlu, neden ayrılsın ki?" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Skrtel'ın savaşçı ruhuna değinen Kocaman, "O cesur bir savaşçı ruha sahip. Kasımpaşa maçında futbol kariyerimde gördüğüm en kötü yarayı aldı. Kafası patladı ama 5 dikiş atıp maça devam etti. Sonrasında da hastaneye gidip tekrar dikiş atıldı. Bu onun karakteri" dedi.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan tecrübeli savunmacı bu sezon oynadığı 19 Süper Lig maçında 3 gol atma başarısı gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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