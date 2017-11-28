Mathieu Valbuena, 5 gol-1 asistli Giuliano ile birlikte 3 gol-4 asistle Fenerbahçe'nin skora en çok katkı yapan ismi. Osmanlı maçında sakatlandı ve Sivas'a karşı oynamadı. Antalya'da ise tamamen iyileşmesine rağmen maça yedek başladı. Aatıf'ı ilk 11'de başlatan Aykut Kocaman'ın bu kararı, "Sakatlıktan yeni çıktığı için hoca herhalde Valbuena'yı riske etmek istemedi" diye yorumlandı.

ARTIK YEDEKTE BEKLEYECEK

Ancak gerçek öyle değil. Sabah'ın haberine göre; bu tamamen bir tercihten kaynaklandı. Sarı-lacivertli hoca, 60-70'lerde oyundan düşen ve takım savunmasını zaafa uğratan Fransız yıldızı bundan sonra böyle kullanma kararı aldı. Yani Valbuena artık bir hamle oyuncusu. Tabii değişip kendini geliştirene kadar... Kocaman'ın, "Bu, Valbuena için alınmış bir karar değil, herkes için geçerli" dediği belirtildi.

Kaynak: haberinburada