Fenerbahçeli Mathieu Valbuena, Sivasspor karşısında forma giyemeyince büyük hayal kırıklığı yaşadı. Soyunma odasında galibiyet sevinci yaşanırken, Fransız yıldızın ağzını bıçak açmadı.

Sözcü'nün haberine göre; futbolcular dönüş yolunda uçakta galibiyet coşkusunu yaşadı, videolar çekti ancak Fransız oyuncu oralı bile olmadı. Takımın coşkusuna katılmayan Valbuena, uçakta da kimseyle konuşmadı. Yıldız ismin, Beşiktaş derbisinde de kulübede oturması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada