AYKUT KOCAMAN'A KIZAN VALBUENA, SİVASSPOR GALİBİYETİNE SEVİNMEDİ
Fenerbahçe kafilesi Sivas deplasmanından dönerken uçakta büyük coşku yaşadı. Yedek kulübesine mahkum kalan Valbuena ise uçakta kimseyle konuşmadı.
Fenerbahçeli Mathieu Valbuena, Sivasspor karşısında forma giyemeyince büyük hayal kırıklığı yaşadı. Soyunma odasında galibiyet sevinci yaşanırken, Fransız yıldızın ağzını bıçak açmadı.
Sözcü'nün haberine göre; futbolcular dönüş yolunda uçakta galibiyet coşkusunu yaşadı, videolar çekti ancak Fransız oyuncu oralı bile olmadı. Takımın coşkusuna katılmayan Valbuena, uçakta da kimseyle konuşmadı. Yıldız ismin, Beşiktaş derbisinde de kulübede oturması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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