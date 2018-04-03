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Aykut Kocaman'dan Aziz Yıldırım'a Cevap: Her Zaman Müteşekkirim
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Aykut Kocaman'dan Aziz Yıldırım'a cevap: Her zaman müteşekkirim

AYKUT KOCAMAN'DAN AZİZ YILDIRIM'A CEVAP: HER ZAMAN MÜTEŞEKKİRİM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 5-0 kazandıkları Kayserispor maçı sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, "Aziz Yıldırım'a her zaman müteşekkirim." dedi.

Tarih : 03 Nisan 2018, 00:30
Puan Ver : Aykut Kocaman'dan Aziz Yıldırım'a Cevap: Her Zaman Müteşekkirim(7/10)3

Süper Ligin 27. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u Soldado (2), Aatif, Şener ve Giuliano'nun golleriyle 5-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertli ekip puanını 51'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, "Rakiplerimiz aralarında oynayacak. Bu maçlarda puan kayıpları yaşanacak. Bizim ise tek amacımız kalan 7 maçımızın hepsini kazanmak." dedi.

Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

Pek çok maçtan farklı değildi ama farklı olan, bulduğumuz pozisyonu değerlendirme oranımızın artmasıydı.

"BULDUĞUMUZ POZİSYONLARI DEĞERLENDİRDİK"

Bulduğumuz pozisyonu değerlendirme oranımız çok yüksek oldu. Geride kalmanın getireceği bir kaygı vardı. Yapabileceğimiz tek şey kalan maçları kazanmak.

Yarışta arkada kalmanın bir anda yarattığı bir kaygı vardı. Bu kaygının getireceği, sıkıntılı durumlar olabilirdi. Takım açıkçası beklentilerin üstünde bir reaksiyon gösterdi.

Pazartesi maçını oynamak zaman zaman avantaj olabilir ama var olan şartlarda son derece zorlu görünüyordu. Çünkü zaten dezavantajlı durumdayız. Toplam 13 puanlık fark var. Rakiplerimiz de kazanınca 9 puan fark daha eklendi. Olmak veya olmamak maçıydı.

"HER ZAMAN MÜTEŞEKKİRİM"

" Aziz Yıldırım seçilmesi halinde sizinle devam edeceğini açıkladı. Ne söyleyeceksiniz? sorusu üzerine Aykut Kocaman: "Başkan bulunduğumuz her dönemde (geçen dönem dahil olmak üzere) en sıkıntılı anlarda o desteği verdi. Her zaman müteşekkirim o yüzden."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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