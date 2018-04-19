AYKUT KOCAMAN'DAN BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ BÜYÜK SÜRPRİZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, uzun süredir forma giyemeyen Ozan Tufan'ı Beşiktaş maçının kadrosuna aldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararıyla kadro dışı bırakılan, ardından sürpriz bir kararla affedilen Ozan Tufan, aylar sonra ilk kez resmi bir müsabakanın kadrosuna dahil edildi.
Sarı-Lacivertli ekibin genç futbolcusu, bu akşam Beşiktaş ile Kadıköy'de oynanacak maçın kadrosuna dahil oldu.
YEDEK BAŞLAYACAK
Teknik direktör Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı yedek başlatacak. Ozan, af kararı sonrası Boluspor ile oynanan hazırlık maçında şans bulmuştu.
Ozan Tufan son resmi maçına 13 Aralık 2017'de çıktı. Sarı-Lacivertliler o maçta kupada ilk 11'de görev almıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Korkunç Pazarlık! Çocuklara Tokat Atma Karşılığında Dondurma Veriyor
- Bulgaristan'da Derbide Bomba Patladı, Yüzüne Şarapnel Gelen Polis Ağır Yaralandı
- Yeni Akit Yazarı Kavakçı'dan Tepki Çeken Gülen Yazısı: Tövbe Edip Dönsün
- Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan Erdoğan'a Oy Verecek Misiniz? Sorusuna Yanıt: Partinin Tercihine Katılıyorum
- Evladı Boğularak Can Veren Anne: Oğlum Otelin İhmali Yüzünden Öldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çocukların Oynadığı Oyunda Cinsel Organ Büyütücüsü Reklamı Çıkması Büyük Tepki Çekti
- Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti
- Kocasının Metresini Mağazada Bastı, Elbiselerini Soyup Saçlarını Kesti
- Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
- Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi
Bu Haberle İlgili Yorumlar