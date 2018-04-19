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Aykut Kocaman'dan Beşiktaş maçı öncesi büyük sürpriz

AYKUT KOCAMAN'DAN BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ BÜYÜK SÜRPRİZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, uzun süredir forma giyemeyen Ozan Tufan'ı Beşiktaş maçının kadrosuna aldı.

Tarih : 19 Nisan 2018, 14:20
Puan Ver : Aykut Kocaman'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Büyük Sürpriz(9/10)5

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararıyla kadro dışı bırakılan, ardından sürpriz bir kararla affedilen Ozan Tufan, aylar sonra ilk kez resmi bir müsabakanın kadrosuna dahil edildi.

Sarı-Lacivertli ekibin genç futbolcusu, bu akşam Beşiktaş ile Kadıköy'de oynanacak maçın kadrosuna dahil oldu.

YEDEK BAŞLAYACAK

Teknik direktör Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı yedek başlatacak. Ozan, af kararı sonrası Boluspor ile oynanan hazırlık maçında şans bulmuştu.

Ozan Tufan son resmi maçına 13 Aralık 2017'de çıktı. Sarı-Lacivertliler o maçta kupada ilk 11'de görev almıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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