Aykut Kocaman'dan Beşiktaşlıları Kızdıracak Açıklama!
Yazıcıoğlu'nun Koltuğu İçin İsmi Geçiyordu, İyi Parti'den Aday Oldu
Öğretmen Adaylarına Müjde! 25 Bin Kişilik Kadro İçin Düğmeye Basıldı
Cenk Tosun Attı, Everton Kazandı
Cidde'de Kadınların Seyirci Olarak Katıldığı Güreş Müsabakası Suudi'leri Ayağa Kaldırdı
Hdp'li İsmin Ağabeyi, 'pkk'lı Değilim' Deyip Ak Parti'den Aday Oldu!
Ysk Tarih Verdi, Siyasi Parti Reklamları Başlıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Yolsuzluk Suçlaması!
Fenerbahçe'nin Golü Tartışma Yarattı!
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı Rahat Geçti: 4-1
Süper Lige Çıkan Futbolcular, Soyunma Odasını Bastı
Tanju Çolak Seçimlerde Aday Oluyor, İşte Partisi
Başbakan Yıldırım, İmar Barışı İçin Müjdeyi Verdi!
Dünyanın Konuştuğu Zirveye Büyük Övgü!
Almanya'dan Skandal Karar! Çavuşoğlu'nun Konuşma Yapması Yasaklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Dikkat Çeken 'gül' Yorumu: Çözüme Talip!
Şeyh Öncülük Yaptı, 20 Yıllık Kan Davası 2 Bin Kişilik Yemekte Bitti
Gül, 'aday Değilim!' Dedi, Kulisler Hareketlendi! İşte İlk Yorumlar
Fenerbahçe Zorlu Deplasmanda! Canlı Anlatım
Salah Sustu, Liverpool Kazanamadı

AYKUT KOCAMAN'DAN BEŞİKTAŞLILARI KIZDIRACAK AÇIKLAMA!


Aykut Kocaman'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama!
Tarih : 28 Nisan 2018, 23:20
Puan Ver : Aykut Kocaman'dan Beşiktaşlıları Kızdıracak Açıklama!(10/10)6

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 4-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından ilginç açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN ÇIKMAMASI BANA SÜRPRİZ OLUR"

Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki rakipleri Beşiktaş'ın yarıda kalan rövanş maçına çıkacağını iddia etti. Sarı-lacivertli teknik adam, siyah-beyazlıların ortamı yumuşatmak için böyle bir karar aldığını söyledi. Kocaman, "Beşiktaş'ın çıkmaması bana sürpriz olur, Beşiktaş sahaya çıkacak." dedi.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞI SAHA İÇİNDE YARILMADI"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın çıkmama kararına uymayacağını söyledi. Hükmen galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu kaydeden Kocaman, "Maçı tatil ettiren gerekçelerden biri Şenol Güneş'in yarılması olarak hakem yazmış. Şenol Güneş'in başı saha içinde yarılmadı, artık gerçeklerin söylenmesi lazım. Görüşlerimin arkasındayım, pekiştirerek söylüyorum. Hükmen galibiyet gerekiyorsa, bu tamamen maçı zorlama iptal kararı görüyor.

"HÜKMEN GALİBİYET İSTEMESİ GEREKEN TAKIM FENERBAHÇE'DİR"

Beşiktaşlı oyuncular hakem kararı almadan giriyorlar, Gökhan Gönül'ün videosu var. Şenol Güneş'in kafası yarılmadan içeri giriyor. Hükmen galibiyet istemesi gereken takım Fenerbahçe. Bu dünyanın içinden biriyim, futbolculuk yaptım, antrenörüm şu an. Sahada bitsin diyorum, bizi yenerler. 10 kişiyken atakları var, biz 10 kişiyken orada 2-1 yaptık. Çıkmama kararı çok kuvvetli.

"BEŞİKTAŞ SAHAYA ÇIKACAK"

Arkasında durulabilecek zor bir karar, olacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'ın sahaya çıkacağını düşünüyorum. Bu bizi yumuşatmaya yönelik, bir kararın uygulaması gibi. Beşiktaş'ın çıkmaması bana sürpriz olur. Bu hissiyatım, bilgiyle konuşmuyorum." dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aykut  Kocaman  Dan  Beşiktaşlıları  Kızdıracak  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER