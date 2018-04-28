Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 4-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından ilginç açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN ÇIKMAMASI BANA SÜRPRİZ OLUR"

Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki rakipleri Beşiktaş'ın yarıda kalan rövanş maçına çıkacağını iddia etti. Sarı-lacivertli teknik adam, siyah-beyazlıların ortamı yumuşatmak için böyle bir karar aldığını söyledi. Kocaman, "Beşiktaş'ın çıkmaması bana sürpriz olur, Beşiktaş sahaya çıkacak." dedi.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞI SAHA İÇİNDE YARILMADI"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın çıkmama kararına uymayacağını söyledi. Hükmen galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu kaydeden Kocaman, "Maçı tatil ettiren gerekçelerden biri Şenol Güneş'in yarılması olarak hakem yazmış. Şenol Güneş'in başı saha içinde yarılmadı, artık gerçeklerin söylenmesi lazım. Görüşlerimin arkasındayım, pekiştirerek söylüyorum. Hükmen galibiyet gerekiyorsa, bu tamamen maçı zorlama iptal kararı görüyor.

"HÜKMEN GALİBİYET İSTEMESİ GEREKEN TAKIM FENERBAHÇE'DİR"

Beşiktaşlı oyuncular hakem kararı almadan giriyorlar, Gökhan Gönül'ün videosu var. Şenol Güneş'in kafası yarılmadan içeri giriyor. Hükmen galibiyet istemesi gereken takım Fenerbahçe. Bu dünyanın içinden biriyim, futbolculuk yaptım, antrenörüm şu an. Sahada bitsin diyorum, bizi yenerler. 10 kişiyken atakları var, biz 10 kişiyken orada 2-1 yaptık. Çıkmama kararı çok kuvvetli.

"BEŞİKTAŞ SAHAYA ÇIKACAK"

Arkasında durulabilecek zor bir karar, olacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'ın sahaya çıkacağını düşünüyorum. Bu bizi yumuşatmaya yönelik, bir kararın uygulaması gibi. Beşiktaş'ın çıkmaması bana sürpriz olur. Bu hissiyatım, bilgiyle konuşmuyorum." dedi.

Kaynak: haberinburada