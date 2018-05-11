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Aykut Kocaman'dan ilginç çıkış: Atamayana atarlar

AYKUT KOCAMAN'DAN İLGİNÇ ÇIKIŞ: ATAMAYANA ATARLAR

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, "Kupayı kazandığı için Akhisar'ı kutluyorum. Atamayana atarlar" dedi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 01:30
Puan Ver : Aykut Kocaman'dan İlginç Çıkış: Atamayana Atarlar(7/10)3

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisarspor'a kaybedilen Türkiye Kupası finali sonrası, "Kupayı kazandığı için Akhisar'ı kutluyorum, iyi bir iş başardılar. Atamayana atarlar, bu işin kaidesi bu." değerlendirmesi yaptı.

AKHİSARSPOR GÜÇLÜ RAKİBİNİ 3-2 YENDİ

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Fenerbahçe ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Akhisar güçlü rakibini 3-2 yendi ve tarih yazarak kupayı müzesine götürdü. Mücadelenin ardından Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman önemli açıklamalarda bulundu.

"KAZANANIN HAKKINI TESLİM ETMEK GEREKİR"

Aykut Kocaman, "40'ya yakın orta, 20'ye yakın şut, 10'a yakın pozisyon.. Akhisar az geldi ama golleri attı. Kazananın her zaman hakkını teslim etmek lazım. Akhisar'ı kutluyorum, kupayı kazandılar. Kazananı her zaman kutlamak lazım, kupayı kazandığı için Akhisar'ı kutluyorum, iyi bir iş başardılar. Atamayana atarlar, bu işin kaidesi bu." dedi.

"SEZONUN EN İYİ BAŞLANGIÇLARINDAN BİRİNİ YAPTIK"

Kocaman, "Cüneyt Çakır'ı da kutluyorum. Kısmi hatalar yaptı, bir kısmı aleyhimizeydi. Olabilir bunlar. Genel olarak iyiydi. Başlangıç olarak sezonun en iyi, en doğru başlangıçlarından birini yaptık. 3-0, 4-0 olabilecek bir başlangıçtı." diye konuştu.

"EL BİRLİĞİYLE 3. GOLÜ YEMEYİ BAŞARDIK"

"Giuliano'ya net bir faul vardı, dönen top direğe çarpıp dışarı gitti. Sonra gelen ilk top, sezon istatistikleri gibi oldu ve 2-1. Sonra vakit geçirmeye çalışan bir rakip ve el birliğiyle 3. golü yemeyi başardık. Kupaya çok yakındık ama olmadı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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