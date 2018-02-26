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Aykut Kocaman'dan maç sonu gol itirafı

AYKUT KOCAMAN'DAN MAÇ SONU GOL İTİRAFI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-1 yenildikleri Beşiktaş maçı sonrası, "Bizim attığımız gol de ofsaytmış, biraz önce gördük" dedi.

Tarih : 26 Şubat 2018, 02:20
Puan Ver : Aykut Kocaman'dan Maç Sonu Gol İtirafı(6/10)2

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'a mağlup oldukları derbi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"O GOL, BEŞİKTAŞ'I ŞUURSUZCA KALEMİZE İTTİ"

Sonucu değerlendiren Aykut Kocaman, "Erken sayılabilecek golden sonra maçın öyle gitmeyeceği belliydi. İki takımın durumları bunu gösteriyordu. Buradaki an sorun şu oldu, erken golden, zaten hafta boyunca gerilen ortam, Beşiktaş'ı biraz daha şuursuz bir şekilde kaleye itti. Biz de bunu korumaya geçtik. Koruma kaygısı ve az adamla baskı altında kontratak yapmaya çalıştık. Bu oyun içinde sıkıntılı durum yarattı." dedi.

"OYUNCULARA DA SÖYLEDİM, BASİT HATALAR YAPTIK"

Oyunla ilgili sıkıntılar yaşadıklarına vurgu yapan Aykut Kocaman, "İkinci yarı hemen başında yine çok erken bir gol, bu kez Beşiktaş adına. İlk yarıda olumsuza yönelen hali, tam tersi arttıran bir durum oldu. 1-1'den sonra Beşiktaş'a gitti oyun. Topu çok hızlandırdılar, karşılık veremedik. İkinci golün geleceği belliydi. Gary Medel çok zor bir top kurtardı, öne geçebilirdik. Anlık durumlardan faydalanabilirdik. Beşiktaş kendi doğru oyununu uygulama şansı buldu. Gözüken şuydu, oyuncularla da konuştum, tabii ki mağlubiyet ihtimal dahilinde bir deplasman, burası demoralize etmedi ama bu seviyede, zaman zaman gereğinden fazla baskının olduğu, hakemin de buna yol verdiği durum olmasına rağmen bunu hakem eleştirisi olarak söylemiyorum, hatalar yapmamalıydık.Bu tip acemi hataları, bu seviyedeki oyuncularımız yapmamalıydı. Bu maçı kafamızdan atarak, Akhisarspor maçıyla yeni bir seriye başlamalıyız." diye konuştu.

"FERNANDAO'NUN GOLÜ OFSAYTMIŞ"

Fernandao'nun attığı gol hakkında konuşan Aykut Kocaman, "Bizim attığımız gol de ofsaytmış, biraz önce gördük." dedi.

"ISLA SOLA ALIŞIK DEĞİL, İLERİ ÇIKARKEN..."

İsmail Köybaşı'nın sakatlanarak çıkmasının ardından Mauricio Isla'nın sol bekte kötü performans ortaya koyduğunu belirten Aykut Kocaman, "Belirgin şekilde şu gözüktü, Isla sola alışık değildi. Oyunun akışı bozuldu. Özellikle çıkış anlarımızda etkilendik. ama bu küçük ayrıntılardan bir tanesi. Beşiktaş son derece kuvvetli bir takım ve Isla'nın girişinin ardından bir tepki verdi. Biz ise buna tepki veremedik." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aykut  Kocaman  Dan  Maç  Sonu  Gol  İtirafı    haber

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