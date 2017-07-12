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Aykut Kocaman'dan Salih Uçan'a: Takımda Kalıp Kalmayacağını Performansın Belirleyecek

AYKUT KOCAMAN'DAN SALİH UÇAN'A: TAKIMDA KALIP KALMAYACAĞINI PERFORMANSIN BELİRLEYECEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Salih Uçan'la görüştü, "Şu an sana karşı nötrüm. Takımda kalıp kalmayacağını performansın belirleyecek." dedi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 10:30
Puan Ver : Aykut Kocaman'dan Salih Uçan'a: Takımda Kalıp Kalmayacağını Performansın Belirleyecek(6/10)2

Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman, görüştüğü Salih Uçan'a, "Şu an sana karşı nötrüm. Kampı, hazırlık maçlarını, senin performansını ve takımın son durumunu görüp karar vereceğim" dedi. Salih'in çok özel bir performans sergilemesi halinde kalma şansı yakalayacağı belirlendi.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNEMEDİ

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın 5 yıl önce takıma kazandırdığı 23 yaşındaki futbolcu, deneyimli hocanın ayrılmasıyla büyük bir düşüş yaşamış ve bir daha eski günlerine dönememişti. Kocaman'ın göreve dönmesiyle birlikte Salih için yeni bir fırsatın doğduğu yorumları yapılmıştı.

"PERFORMANSINA GÖRE KARAR VERECEĞİM"

Ancak Aykut Kocaman, Salih'le ilgili nihai kararını vermedi. Milliyet'in haberine göre, Daha önce yaptığı açıklamada genç futbolcunun son 4 yılda beklenen gelişimi gösteremediğini ifade ederek eleştirilerde bulunan Kocaman, Salih'le özel bir görüşme yaptı. Kocaman'ın yetenekli oyuncuyla yaptığı toplantıda, "Şu an sana karşı nötrüm. Kampı, hazırlık maçlarını, senin performansını ve takımın son durumunu görüp ona göre karar vereceğim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

ORTA SAHA DOLU!

Aykut Kocaman'ın bu net mesajına göre Salih'in kalması hem kişisel performansına hem de takım kadrosunun yapısına bağlı görünüyor. Ancak yetenekli oyuncunun yeni sezonda düzenli forma şansı bulması hiç kolay değil. Mehmet Topal, Josef, Alper, Ozan, Mehmet Ekici, Aatıf, Valbuena gibi isimlerin yanı sıra orta sahaya bir takviye daha yapılması planlanıyor.

Salih, İsviçre kampında ve hazırlık maçlarında çok özel bir performans sergileyerek, Aykut Kocaman'ın gözüne girerse takımda kalma şansı yakalayacak.

31 MAÇTA OYNADI

Salih Uçan geride bıraktığımız sezonda Türkiye Kupası'nda 14, Süper Lig'de 11 ve Avrupa'da 6 olmak üzere 31 maçta oynasa da, bu karşılaşmaların yalnızca birkaçında iyi bir performans sergiledi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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