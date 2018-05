Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve takım kaptanlarından Volkan Demirel, yarın oynanacak Ziraat Türkiye kupası finali öncesi açıklamalarda bulundu.

"Yurdumuzun en güzel yerlerinden biri olan Diyarbakır'da bulunmaktan mutluyuz" diyen Aykut Kocaman, "Bütün her şeyde olduğu gibi, her türlü yarışmada olduğu gibi, amaç son maçı görebilmek. Tüm sporcuların en tabii isteği son maçı görebilmek. İkinci istek ise finali kazanmak. Onun için buradayız, sezonun ilk finali. Rakibimizi tebrik etmek lazım. Bizim gibi, ülkenin 150 civarında takımı arasından sıyrılarak finale gelmeyi başardılar, kutluyorum. Yarın kağıt üzerinde ne gözüküyorsa gözüksün, 12 maç oynamışız Akhisar'la 6'ya 5 gibi bir durum var. İki hafta daha var ligin bitmesine. Eğer şampiyonluk elimizden kaçarsa, herhalde bunun sebeplerinden bir tanesi de Akhisar olacak. Bizi iki kez yenen tek takım. Bu psikolojik avantajı kullanmnaya çalışacaklar. Son derece zorlu bir maç olacak. Esas gayemiz finale kalmaktı, şimdi de kupayı kazanmak istiyoruz. Meşru sınırlar içerisinde, her şeyi zorlayacağına inandığımız bir takım var. Umarım top şansı bizim yanımızda olur" dedi.

"RAKİBİ BEKLER HALDE OLMAK HOŞ DEĞİLDİ"

Yarı final rövanş maçına Beşiktaş'ın çıkmaması ile ilgili gelen bir soruya Kocaman, "O günkü maçtan sonra duygularımı söylemiştim. Neyse içimde onu söylüyorum. Stadın o hali, rakibi bekler halde olmak hoş değildi. Şu anda artık o duyguların ötesindeyiz. Hak ederek geldik buraya kadar. Hak ettiğimiz finalde, yine hak ederek kupayı almak istiyoruz. O artık arka tarafta kaldı, geçmişe dönmenin anlamı yok. Yarına odaklanacağız, kupayı almaya bakacağız" yanıtını verdi.

"RAKİBİMİZİ ÇOK CİDDİYE ALACAĞIZ"

Akhisarspor maçındaki taktikleri ile ilgili konuşan Aykut Kocaman, "Duran toplarla ilgili veriler bizim açımızdan ne kadar olumlu gözükse de, her şeyin bir ilki var. Herhangi bir korner ya da frikikten de gol atma imkanımız var. Ancak bunun dışına taşıyor oyun. Fenerbahçe'yi bu sene tarif ederken, Akhisar'la ilk oynadığımız maç, sezon içinde bizim için facia diyebileceğimiz maçların başındaydı. O maçtan sonraki süreç ve özellikle de Osmanlı maçından sonraki süreç, esas itibarıyla bugünkü takımın oluştuğu dönem, oyuncu ve takım yapısı olarak. Biraz daha o dağınık hali ortadan kaldırdığımız, daha derli toplu bir takım haline gelişimizin dönüm noktası oldu. Akhisar maçı da Volkan'ın da içinde bulunduğu olaylı Beşiktaş maçının hemen arkasına gelmişti. Yine zihinsel olarak dağınık olduğumuz bir maçtı. Kadro olarak birtakım değişiklikler yapmak zorunda kaldım. Şimdi bazı teknik direktörler 2-3 gün hesabı yapıyorlar. Ben zamanında bunu sormuştum. Şikayetlerde bulunduğumda niye konuşuyorsun diyorlardı. O günkü maçta kadro farklıydı. Yarınki maçta özellikle akan oyunda bizim daha güçlü olacağımızı tahmin ediyorum. Rakibe çok saygı duyan bir adamım var. Çok ciddiye alacağız. Öbür taraftan bu iki maçın dışında olacak" ifadelerini kullandı.

"DIRAR İYİ HİSSEDERSE, DURUMA BAKACAĞIM"

Başkan Aziz Yıldırım'ın, memleketinde kupa kazanma isteğine değinen deneyimli çalıştırıcı, "Başkanın duygularına katılıyorum. En az başkanın kendi memleketinde kupayı kaldırma hissi kadar, sporcuların bitmek tükenmek bilmeyen maç kazanma arzuları vardır. Bu başkanın düşünceleriyle paralellik arz ediyorsa, bu da bizim için sevindirici olur" dedi.

Nabil Dirar'ın sakatlık durumu ile ilgili bilgi veren Kocaman, "Genel olarak maç akşamı kadro yüzde 90-95 civarında şekillenmiş oluyor. Fakat şu anda kadro kafamda şekillenmedi. Biraz daha Akhisar'ı seyredeceğiz, kendi oyunumuzu seyredeceğiz. Hem oyunun gidişatıyla ilgili, hem de enerjiyle ilgili neler yapabileceğimize bakacağız. Antalya maçında sakatlanarak çıkmıştı oyundan. Sorun yaratmayacak bir sakatlık gibi gözüküyordu. Bunu hesaplamamıştık, biraz uzadı. Son 3-4 gündür antrenmanların büyük bölümüne de çıktı. Şu anda oynayabilirlik açısından kendi düşünceleri önemli. Bunu hissederse, ben de kadroya bakacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Stadın zemini ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Kocaman, "Dilerim zemin bozulmasın. Sporcu sağlığı önemli. Temenni olarak söylüyorum, ne olacağını bilmiyoruz. Benim şu anda sadece bir temennim olabilirim şartların iyi olmasıyla ilgili" diye konuştu.

"SON DÜDÜĞE KADAR ŞAMPİYONLUĞUN KİME GİDECEĞİ BELLİ DEĞİL GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Son olarak lig yarışını değerlendiren Aykut Kocaman, "Bizim de maçlarımızı kazamamız gerekiyor, son dakikalarda gelen bir golle kazandık Bursaspor maçını. Hep sezon başından beri şunu söyledim, puan kayıpları her takım için fazla olabilir. Egemenliklerde kırılganlık olabilir gibi gözüküyordu, öyle oldu. Bursa'nın sezon boyunca maçlarını takip ettim, 16 dakikayı eksik oynadığı bir maçta 114 km koştular, 10 kişi kalmış bir takım. Bize karşı inanılmaz bir oyun oynadılar, son dakikada geçebildik. Karabük ve Konya maçları tehlikeli gözüküyor, rakipler açısından da tehlikeli gözüküyor. Son düdüğe kadar şampiyonluğun kime gideceği belli değil gibi gözüküyor" diyerek sözlerini noktaladı.

VOLKAN DEMİREL: UMUYORUM Kİ TÜRKİYE'NİN KUPASINI BİZ KALDIRIRIZ

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Volkan Demirel ise şöyle konuştu: "Diyarbakırlı Fenerbahçeliler bizi sevgiyle, saygıyla ve dostça karşıladı, onlara teşekkür ederiz. Böyle ortamlara geldiğinizde değerli olduğunuzu anlıyorsunuz, bu bizim için büyük bir gurur. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Umuyorum ki Türkiye'nin kupasını Fenerbahçe olarak biz kaldırırız. Elimizden gelen performansı göstereceğiz. İnşallah yarın da güzel bir galibiyetle Diyarbakır'dan İstanbul'a kupayı götüreceğiz ve Fenerbahçelileri mutlu edeceğiz."

"RAKİBİN KİM OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL, BİZİM KENDİ OYUNUMUZ ÖNEMLİ"

Akhisar'a karşı şanslarının tutmaması üzerine konuşan tecrübeli file bekçisi, "Bu bir final maçıdır, bu maçtan sonra kupa kaldıracaksınız. Sezon içinde oynadığınız maçlarda galibiyet yüzdesi değişebiliyor ama bunun yarınla bir alakası olacağını sanmıyorum. Onları tebrik ediyorum, onlarla mücade edeceğimiz için kendimizi iyi hazırladık. Nasıl oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Rakibin kim olduğu önemli değil, bizim kendi oyunumuz önemli, kendi yapacaklarımız önemli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Volkan son olarak ligdeki yarış ile ilgili, "Ümit her zaman var. Yarınki kupa maçı çok önemli. Sonra kalan iki maçı da aynı şekilde oynayacağız. Hep biz son maçlarda üzülüyoruz, belki bu sefer tersi olur, biz seviniriz. Beklentimiz bu durumda, rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleceğiz. Biz kupayı alıp, 2 maçımızı kazanıp duruma bakacağız" dedi ve sözlerini tamamladı.

Öte yandan basın toplantısının ardından sahaya inen Aykut Kocaman, zemini kontrol etti ve zemini yapan firmanın yetkililerinden bilgi aldı. Kocaman, zeminin futbol oynamaya oldukça müsait olduğunu belirtti.

