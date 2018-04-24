Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 4-1 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Aslında akışkan bir oyunla başlamamamıza rağmen öne geçmeyi başardık. 3. golü de attık, şanssız bir hakem kararı demek lazım ona. Görüldüğü kadarıyla çok net bir pozisyon. Antalyaspor'u oyun dışına biraz daha iteceğimiz bir an olmadı ve oyunun kontrolünü rakibe biraz vermeye başladık. Daha çok topun kullanımını vazgeçmemizden kaynaklanan bir Antalyaspor hakimiyeti oldu. Sonrasında sezona yayılan, rakibin çok bir şey yapmasına gerek kalmayan bir gol yedik."

"FORMDA BİR RAKİBİ YENMENİN ÖNEMİNİN FARKIDAYIZ"

"Topun oyunda kalma süresini uzatmak, rakibe özellikle kendi sahamızda oyunun patronu olduğumuzu göstermek ve bunu sonuca çevirmeyi istedik. Oyuncularımız ikinci yarıda yapmaları gerekeni yaptılar ve Antalyaspor, ilk yarıdaki görüntülerinin dışına çıktı. Bu hafta gösterdi ki her şey olabilir bu ligde. Formda bir rakibi yenmenin öneminin farkındayız."

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

"Sezona bizim tarafımızla damga vurduğu gibi, Fenerbahçe camiası adına konuşuyorum tabii ki, bugün stadı doldurmasa da sahayı dolduran, 'Biz de buradayız' diye dolduran bir taraftar vardı. Bugünkü elektrik, sezon boyunca görmediğimiz kadar sahaya enerji katan bir elektrikti. Fenerbahçe taraftarı tam olarak bu değildi, umarım sezonun kalanında bu devam eder."

BEŞİKTAŞ MAÇI VE YANSIMALARI

"Hiç tartışmasız, maçın kalan tarafının oynanmasını bekliyorum. Sahadan çıkan takım, Beşiktaş. Tüm görüntüler bu yönde. Hakem sahadayken sahadan çıkan taraf Beşiktaş. Bazı insanlar gibi arsızlık yapmak istemiyorum, 'Hükmen galibiyet' gibi. Maçın kalan tarafının oynanması gerekiyor çok net. Beşiktaş, tarihsel mirası ve konjöktürel mirasıyla da maçı kalan dakikalarında da alabilir. Maçı sanki tatil ettirmek isteyen, korner direklerinin etrafına oturmuş taraftar gruplarıydı. Maçın tatil olması için onlar uğraştı. 2. yarıda da Beşiktaşlı oyuncular provokasyon yaptı."

"Saha içinde maçı tatil edecek hiçbir şey yoktu. 2 takımın sahada kozlarını paylaşması en mantıklı olanı. Hiçbir sahada görmek istemediğimiz hareketler oldu ancak öbür tarafta da olmayan şeylerin olmuş gibi gösterilmesi çok ayıp. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum."

"Esas provokasyonlar bunlar. Hiç kimseye, hiçbir canlıya bir şeyin atılmasını onaylamıyorum, şiddetle kınıyorum. Herkesin canı değerli. Sadece bunlar Fenerbahçe stadında yanlış değil, her yerde yanlış. Dönüyor dolaşıyor, her şey Fenerbahçe üzerinden yapılıyor."

Kaynak: haberinburada