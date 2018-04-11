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Aykut Kocaman'ın Gözden Çıkardığı Valbuena'ya Teklif Yağıyor
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Aykut Kocaman'ın gözden çıkardığı Valbuena'ya teklif yağıyor

AYKUT KOCAMAN'IN GÖZDEN ÇIKARDIĞI VALBUENA'YA TEKLİF YAĞIYOR

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın sık sık yedek bıraktığı Valbuena'ya şimdiden Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'dan teklif geldi.

Tarih : 11 Nisan 2018, 09:30
Puan Ver : Aykut Kocaman'ın Gözden Çıkardığı Valbuena'ya Teklif Yağıyor(8/10)4

Aykut Kocaman, yıllardır takımında görmek istediği Mathieu Valbuena'ya bu sezon kavuştu. 11. haftaya kadar Kocaman'ın vazgeçilmezi olan Fransız oyuncu için işler sonradan değişti ve sürekli yedek kalmaya başladı.

4 ÜLKEDEN TEKLİF VAR

Valbuena, önceki gün L'Equipe'e yaptığı açıklamada, bu duruma anlam veremediğini söylemişti. 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdiği ve menacerini bu konuda bilgilendirdiği öğrenildi. Valbuena'ya şimdiden Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya'dan teklifler olduğu kaydedildi.

EN BÜYÜK HAYALİ FRANSA

Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda ailesiyle görüştükten sonra kararını vereceği ancak önceliğinin ülkesi Fransa'ya dönmek olduğu belirtildi. Valbuena'nın hayali, Fenerbahçe'ye şampiyon olarak veda etmek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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