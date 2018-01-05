10 Ayda 18 Milyon Lira Zarar Eden Deniz Uçağı Seferleri Durduruldu
Real Madrid Kupada Avantajı Kaptı
Büyük Değişim İçin Düğmeye Basıldı! 5 Ayaklı Kamu Reformu Geliyor
Burak Yılmaz'ın Ölümden Döndüğü Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Aykut Kocaman'ın Raporu, Ozan Tufan'ı Yaktı
Günün İddiası: Arda Turan, Başakşehir'le Anlaştı
Türkiye, Hava Savunma Sistemi Samp/T İçin Fransa'yla Anlaşma İmzalayacak
Fitch: Türkiye, 5 Yılda Yüzde 4,8 Büyüyecek
En Büyük İphone, 6,5 İnçlik Dev Ekranıyla Geliyor
Siber Risk Teminatları 200 Milyon Dolara Ulaştı
Ayrılıktan Aylar Sonra Ece Erken Bombayı Patlattı
Dikkat! Motorine Bu Gece Yarısı Zam Geliyor!
Avustralya'da Dört Büyük Banka Bitcoin Hesaplarını Dondurdu
Real Madrid Harry Kane'i Alırsa, Fernandao Fenerbahçe'de Kalacak
İstanbul Kapalıçarşı'da Dolar Gününe Düşüşle Başladı!
Hollanda Basını: Sneijder, Bülent Uygun'un Takımıyla Anlaştı
Barça'yı Yıkan Sözleşme! 1 Kuruş Ödemeden Serbest Kalacak
Egzoz Emisyon Muayenesi Yaptırmayana Ceza!
Ünlü Teknik Adam Resmen Açıkladı: Latovlevici'yi İstiyoruz
Avustralya'nın Hedefi Büyük: Hint Keneviri İhracında Liderlik

Aykut Kocaman'ın Raporu, Ozan Tufan'ı Yaktı

AYKUT KOCAMAN'IN RAPORU, OZAN TUFAN'I YAKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, raporuna Ozan Tufan için "Oğuz Kağan dahil olmak üzere tüm orta saha oyuncularından geride" yazdı.

Tarih : 05 Ocak 2018, 12:40
Puan Ver : Aykut Kocaman'ın Raporu, Ozan Tufan'ı Yaktı(10/10)6

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Antalya kampı kadrosuna dahil edilmedi. Uzun süredir forma bulamayan ve kadroya girmekte bile zorlanan genç futbolcuya bu karar sözlü olarak iletildi.

Alınan bu kararda Ozan'a saha içindeki yetersizliği gerekçe gösterildi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, " Oğuz Kağan ddahil olmak üzere tüm orta saha oyuncularından geride" raporu verdiği, 22 yaşındaki orta sahaya bu ifadelerle aynen aktarıldı. Bu kararın disiplinle alakalı değil sportif gerekçelerle verildiği vurgulandı.

"SENİ KADRODA DÜŞÜNMÜYORUZ"

Ozan Tufan'a, sarı-lacivertli yetkililer kendisinin kadroda düşünülmediğini net şekilde belirtti. Tüm bu gelişmelerden sonra genç yıldızın takım arayışlarına başladığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli yönetim, Aykut Kocaman'dan Ozan için aldığı kararı gözden geçirmesini istedi. Ancak tecrübeli teknik adam aldığı karardan dönmedi ve genç öğrencisini kadro dışı bıraktı.

EN SON 4 KASIM'DA İLK 11'E ÇIKTI

Ozan Tufan, Fenerbahçe'de uzun süredir ilk 11'e alınmıyor. Genç orta saha son olarak 4 Kasım 2017 tarihinde oynanan Osmanlıspor maçında 11'e adını yazdırdı.

Ozan, o tarihten sonra takımının çıktığı 6 lig maçında hiç süre alamadı. 22 yaşındaki yıldız, lig başlarken 11 maçın 9'unda ilk 11'de görev almıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aykut  Kocaman  In  Raporu  Ozan  Tufan  I  Yaktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER