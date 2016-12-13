Şarkıcı Ayla Çelik iki yıldır komada olan Kenan Işık'ı ziyaret etti. Çelik, ziyareti sırasında Işık'ın eşinden af diledi.



Şarkıcı Ayla Çelik iki yıldır komada olan Kenan Işık'ı ziyaret etti. Çelik, ziyareti sırasında Işık'ın eşinden af diledi. Ayla Çelik, 21 Mart 2014'te beyin kanaması geçiren Kenan Işık'ı, Nişantaşı'nda aylarca yattığı hastanede ziyaret etmek istemiş, ancak eşi Beril Işık'ın tepkisiyle karşılaşmıştı. Ayla Çelik'in, Instagram'dan 29 Mart 2014'te Kenan Işık'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği, paylaştığı çocuk fotoğrafının altına “Aşk... Dualarım seninle” yazdığı da ortaya çıkmıştı.