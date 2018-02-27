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AYLARDIR BEKLENEN KAR, İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTI!


Aylardır beklenen kar, İstanbul'a giriş yaptı!
Tarih : 27 Şubat 2018, 10:00
Puan Ver : Aylardır Beklenen Kar, İstanbul'a Giriş Yaptı!(10/10)6

İstanbul'da beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.

KAR SİLİVRİ'DEN GİRİŞ YAPTI

İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Silivri'de sabah saatlerinde yağmaya başlayan karın gün içinde kent merkezine kadar inmesi bekleniyor.

BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kar yağışının yerini soğuk bir havaya bırakarak terk etmesi beklenmektedir. İstanbul'da Çarşamba gecesi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden buzlanma don olayı meydana geleceğinden trafik de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

EDİRNE'DE OKULLAR TATİL OLDU

Edirne'de dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle okullar tatil olmuştu. Kentte kar kalınlığı 10 santime yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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