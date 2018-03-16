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AYM: Şahin Alpay Kararı Nihai ve Bağlayıcıdır

AYM: ŞAHİN ALPAY KARARI NİHAİ VE BAĞLAYICIDIR

Anayasa Mahkemesi Şahin Alpay davasında gerekçeli kararını açıkladı. AYM: Şahin Alpay'la ilgili verilen ihlal kararının yargı organları açısından nihai ve bağlayıcı olduğu açıktır.

Tarih : 16 Mart 2018, 20:40
Puan Ver : Aym: Şahin Alpay Kararı Nihai Ve Bağlayıcıdır(7/10)3

Anayasa Mahkemesi, terör örgütü FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi yazarı gazeteci Şahin Alpay hakkında gerekçeli kararını açıkladı.

KARARI İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLADI

Şahin Alpay'ın ikinci kez yaptığı başvuruyla ilgili yeniden 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi, kararın tam metnini internet sitesinden yayınladı.

AYM'nin internet sitesinden yayınladığı metinde, "Anayasa'nın 153. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesinin başvurucu hakkında verdiği ihlal kararının yargı organları dahil herkes yönünden nihai ve bağlayıcı olduğu açıktır. Buna göre derece mahkemelerinin görevi, Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerinin kapsamını değerlendirmek değil, Mahkemece tespit edilen ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmaktır." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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