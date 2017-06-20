

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Türksat davasının sivil sanıklarından Aydın Yavuz'un, "kişi güvenliği ve hürriyet hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nca reddedildi. Bu karar AYM'nin FETÖ ile ilgili olarak verdiği ilk kararı olma üzelleğini taşıyor.







GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLDÜ







Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen TÜRKSAT baskını davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan mühendis Aydın Yavuz, "darbe teşebbüsüyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin duruşmasız olarak yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini" öne sürerek, Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, başvuruyu, niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden Anayasa Mahkemesi Genel Kuruluna sevk etmişti. Bu karar gereğince toplanan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bireysel başvuruyu görüştü. Genel Kurul, Aydın Yavuz'un, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Mahkeme, gerekçeli kararını daha sonra açıklayacak.







kaynak:milliyet