AYM'NİN ESKİ GENEL SEKRETERİNE 10 YIL HAPİS!
Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: haberinburada
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