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Aym'nin Eski Genel Sekreterine 10 Yıl Hapis!
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AYM'NİN ESKİ GENEL SEKRETERİNE 10 YIL HAPİS!


AYM'nin eski genel sekreterine 10 yıl hapis!
Tarih : 17 Nisan 2018, 22:10
Puan Ver : Aym'nin Eski Genel Sekreterine 10 Yıl Hapis!(8/10)4

Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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