AYNI HASTANEDE HEM SEVİNÇ HEM DE ACI YAŞIYOR
Pazar günü ilk bebeğini kucağına alan Özcan Deniz'in kanser hastası babası, torununun doğduğu hastaneye kaldırıldı. Oyuncu aynı hastanede hem sevinci hem de üzüntüyü bir arada yaşıyor.
Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan, pazar akşamı ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Maslak Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya gelen bebek, Deniz'e hayatının mutluluğunu yaşattı. Ancak hemen ardından, geçen yıldan beri akciğer ve bağırsak kanseri tedavisi gören babası Sadık Deniz'in durumunun ağırlaştığı haberi geldi. Özcan Deniz, bu gelişme üzerine babasını da eşinin doğum yaptığı hastaneye getirtti.
TORUNUNU GÖRDÜ
Aynı hastanenin bir odasında mutluluğu, diğer odasında hüznü yaşayan Deniz, önceki gün minik oğlu Kuzey'i dedesinin odasına götürdü.
"DURUMU AĞIRLAŞTI"
Oyuncunun ağabeyi Ercan Deniz, babalarının durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı: "Maalesef durumu ağırlaştı. Akciğer kanseri tedavisi devam ederken bağırsaklarındaki kitle patladı. Ama hasta olsa da torununu gördü, bu onu çok mutlu etti. Mutluluk ile üzüntüyü iç içe yaşıyoruz. Yoğun bir hastane süreci oluyor. Özcan iki tarafa da yetişmeye çalışıyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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