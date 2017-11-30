Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerin saldırısında şehit düşen Nejdet Demir'in korucu olan babasının da 27 yıl önce aynı bölgede şehit olduğu ortaya çıktı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerin güdümlü füzeyle yaptığı saldırıda şehit düşen Nejdet Demir, güvenlik korucusu olan babasıyla aynı bölgede aynı kaderi yaşadı.

DEMİR AİLESİ İKİNCİ KEZ YASA BOĞULDU

Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'nin Gerdan Tepe bölgesinde Modüler Üs Bölgesi inşaatı çevre emniyet sisteminin yapımı için çalışmakta olan bir iş makinesine bugün teröristler tarafından Irak topraklarından saldırı düzenlendi. Güdümlü füzeyle yapıldığı belirlenen saldırıda işçi Nejdet Demir şehit olurken, bir işçi de yaralandı. Cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk babası şehit Demir'in acı haberi, ailesini ikinci kez yasa boğdu.

DEMİR'İN BABASI DA AYNI BÖLGEDE ŞEHİT OLMUŞ

Üs bölgesinde işçi olarak çalışan Nejdet Demir'in babası Hıdır Demir de 1990 yılında güvenlik korucusu olarak görev yaparken teröristlerle girilen bir çatışmada şehit düşmüş. Babasıyla aynı bölgede şehit düşen Demir, 1996 yılında da amcası olan güvenlik korucusu Hamit Demir'i şehit vermiş. Şehadet haberiyle aile fertlerini yasa boğan Demir'in cenazesinin Aladağ köyü Gökçetaş mezrasında defnedileceği belirtildi.

Kaynak: haberinburada