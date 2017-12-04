AYRILDIĞI SEVGİLİSİNİN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ONUN ADINA AÇTIĞI HESAPTA PAYLAŞTI
Londra'da yaşayan 21 yaşındaki Cem Küçükbalaban, ayrıldığı sevgilisi adına Instagram hesabı açıp kızın çıplak fotoğraflarını paylaştı. Şikayet üzerine gence 21 ay hapis cezası verildi.
Ayrıldığı sevgilisinden intikam almaya çalışan genç, yaptıklarıyla 21 ay hapis cezasına mahkum oldu.
ESKİ SEVGİLİSİNİN ADINA INSTAGRAM HESABI AÇTI
Londra'da yaşayan 21 yaşındaki Cem Küçükbalaban, üç ay ilişki yaşadığı kız arkadaşı adına sahte Instagram hesabı açtı. Bu hesap üzerinden de kızın çıplak fotoğraflarını paylaştı.
GÖRÜNTÜLERİ KIZDAN HABERSİZ ALDI
Görüntüleri kızın bilgisi olmadan yazılım kullanarak elde eden Küçükbalaban, kızın polise giderek şikayet etmesi üzerine yakalandı. Küçükbalaban'ın cep telefonunda eski kız arkadaşına ait açık fotoğraf ve videolar bulundu.
21 AY HAPİS CEZASI ALDI
Küçükbalaban, çıkarıldığı mahkemede 21 ay hapis cezası aldı. Yargıç, bu kararın aynı suçu işleyenleri caydıracağını umduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada
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