Ayrıldığı sevgilisinden intikam almaya çalışan genç, yaptıklarıyla 21 ay hapis cezasına mahkum oldu.

ESKİ SEVGİLİSİNİN ADINA INSTAGRAM HESABI AÇTI

Londra'da yaşayan 21 yaşındaki Cem Küçükbalaban, üç ay ilişki yaşadığı kız arkadaşı adına sahte Instagram hesabı açtı. Bu hesap üzerinden de kızın çıplak fotoğraflarını paylaştı.

GÖRÜNTÜLERİ KIZDAN HABERSİZ ALDI

Görüntüleri kızın bilgisi olmadan yazılım kullanarak elde eden Küçükbalaban, kızın polise giderek şikayet etmesi üzerine yakalandı. Küçükbalaban'ın cep telefonunda eski kız arkadaşına ait açık fotoğraf ve videolar bulundu.

21 AY HAPİS CEZASI ALDI

Küçükbalaban, çıkarıldığı mahkemede 21 ay hapis cezası aldı. Yargıç, bu kararın aynı suçu işleyenleri caydıracağını umduğunu söyledi.

Kaynak: haberinburada