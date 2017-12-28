Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ryan Donk'la ilgili "Ya benim Kasımpaşa'da tanıdığım Donk olacak, ya da 28'in dışında kalacak." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon Igor Tudor ile fazla şans bulamayan, Bucaspor mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Ryan Donk için konuştu.

Donk'un takımda kalıp kalmayacağını kendisini belirleyeceğini belirten Terim, "Ya benim Kasımpaşa'da tanıdığım Donk olacak, ya da 28'in dışında kalacak. Bu fizik, bu teknik, bize bir şeyler verebilir diye düşünüyorum." dedi.

Kaynak: haberinburada