Alişan'ın yakın arkadaşı Ece Erken canlı yayında bombaları patlattı. Ece, "Eda, 5 kez yüzük attı. Alişan da artık bitirdi. Eda barışmak için çok aradı." dedi.

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programının yeni yorumcusu Ece Erken, Alişan ve Eda Erol ayrılığını anlattı. Ece, "Eda, Alişan'la barışmak için beni defalarca aradı." dedi.

EDA, ALİŞAN'I BARIŞMAK İÇİN ÇOK ARAMIŞ

Evlenmek üzereyken Eda Erol ile ayrılan Alişan epeyce konuşulmuştu. Ece Erken, Eda Erol'un 5 defa yüzük attığını söyledi. Alişan da sonunda dayanamayınca ilişki tamamen bitmiş. Ece Erken, ayrıca Eda'nın barışmak için Alişan'ı çok aradığını da söyledi.

Kaynak: haberinburada