AYRILMA AŞAMASINDA OLDUĞU KOCASINI, ARKADAŞLARININ YARDIMIYLA BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ
Adana'da 41 yaşındaki Uğur Seviner, boşanma aşamasındaki eşi ve arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Boşanma aşamasında olduğu kocasını arkadaşlarıyla bir olup öldürdü.
BOŞANMAK ÜZERE OLDUĞU KARISININ EVİNE GİTTİ
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77052 Sokak'ta meydana geldi. Uğur Seviner, ayrılma aşamasında olduğu eşi 32 yaşındaki Tuğba Seviner'in evine gitti.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, KADININ ARKADAŞLARI DA DAHİL OLDU
Ayrılma aşamasında olan eşler arasında başlayan tartışmaya, bu sırada evde bulunan Tuğba Seviner'in arkadaşları 29 yaşındaki Ali Kavran ile 50 yaşındaki Özer Altınoğlu da dahil oldu.
BOĞAZINDAN BIÇAKLANAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Kavgaya dönüşen olayda Uğur Seviner, boğazına ve vücudunun bazı yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seviner, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
CİNAYETTE 2 BIÇAĞIN KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ
Polis, Tuğba Seviner, Ali Kavran ve Özer Altınoğlu'nu olay yerinde gözaltına alırken, cinayette kullandığı düşünülen iki adet bıçağı da ele geçirdi. Bıçağı kimin kullandığı henüz kesinlik kazanmazken, cinayet şüphelisi üç kişinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
- Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar