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Ayrılma Aşamasında Olduğu Kocasını, Arkadaşlarının Yardımıyla Boğazını Keserek Öldürdü

AYRILMA AŞAMASINDA OLDUĞU KOCASINI, ARKADAŞLARININ YARDIMIYLA BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Adana'da 41 yaşındaki Uğur Seviner, boşanma aşamasındaki eşi ve arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Tarih : 01 Aralık 2017, 03:50
Puan Ver : Ayrılma Aşamasında Olduğu Kocasını, Arkadaşlarının Yardımıyla Boğazını Keserek Öldürdü(5/10)1

Boşanma aşamasında olduğu kocasını arkadaşlarıyla bir olup öldürdü.

BOŞANMAK ÜZERE OLDUĞU KARISININ EVİNE GİTTİ

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77052 Sokak'ta meydana geldi. Uğur Seviner, ayrılma aşamasında olduğu eşi 32 yaşındaki Tuğba Seviner'in evine gitti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, KADININ ARKADAŞLARI DA DAHİL OLDU

Ayrılma aşamasında olan eşler arasında başlayan tartışmaya, bu sırada evde bulunan Tuğba Seviner'in arkadaşları 29 yaşındaki Ali Kavran ile 50 yaşındaki Özer Altınoğlu da dahil oldu.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kavgaya dönüşen olayda Uğur Seviner, boğazına ve vücudunun bazı yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seviner, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CİNAYETTE 2 BIÇAĞIN KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis, Tuğba Seviner, Ali Kavran ve Özer Altınoğlu'nu olay yerinde gözaltına alırken, cinayette kullandığı düşünülen iki adet bıçağı da ele geçirdi. Bıçağı kimin kullandığı henüz kesinlik kazanmazken, cinayet şüphelisi üç kişinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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