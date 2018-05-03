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Ayşe öğretmen bebeğini günde 45 dakika görecek

AYŞE ÖĞRETMEN BEBEĞİNİ GÜNDE 45 DAKİKA GÖRECEK

Katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik savcılık izni doğrultusunda bebeğiyle günde bir defa, 45 dakika süreyle bir araya gelecek.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 12:10
Puan Ver : Ayşe Öğretmen Bebeğini Günde 45 Dakika Görecek(9/10)5

Telefonla katıldığı Beyaz Show programında "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik, cezasının infazı için 6 aylık bebeği Deran ile birlikte 20 Nisan'da Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne teslim olmuştu.

BEBEĞİNİ 45 DAKİKA GÖRECEK

31 kişilik koğuşta kalan Çelik'in, cezaevi şartları nedeniyle bebeğini ailesine gönderdiği öğrenildi. Çelik, savcılık izni doğrultusunda bebeğiyle günde bir defa, 45 dakika süreyle bir araya gelecek.

DENETİMLİ SERBESTLİKTEN FAYDALANACAK

Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre avukatı Mahsuni Karaman, infazın geri bırakılması için Ayşe Çelik'in Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurunun ise tedbir koşulları oluşmadığından reddedildiğini bildirdi. Ayşe Öğretmen'in 341 günlük hapis cezasının, 5 ay 10 gününü cezaevinde geçireceği, 180 gün denetimli serbestlikten faydalanacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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