

İnternet üzerinden yayınlanan Fi dizisi sadece zengin oyuncu kadrosuyla değil cesur sevişme sahneleriyle de çok konuşuldu. Dizide bu sahnelerden birinde boy gösteren 2016 Best Model of Turkey 2'ncisi Ayşenur Çetin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.



19 yaşındaki genç kadın Posta gazetesine veridiği röportajda, “Bu ilk oyunculuk deneyimim. Sahneler cesurdu. Karşımda yılların aktörü vardı. Önce tedirginlik duydum. Meğerse hiç zor değilmiş. Çünkü Ozan beni çok rahatlattı” dedi.







kaynak:sözcü