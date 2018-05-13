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Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'dan Aldığı Puanla Ligde Kalmayı Garantiledi
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Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'dan Aldığı Puanla Ligde Kalmayı Garantiledi

AYTEMİZ ALANYASPOR, SİVASSPOR'DAN ALDIĞI PUANLA LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ

Spor Toto Süper Ligde Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'la 2-2 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 21:20
Puan Ver : Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'dan Aldığı Puanla Ligde Kalmayı Garantiledi(7/10)3

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor'dan bir puan aldı ve ligde kalmayı garantiledi.

Karşılaşmaya golle başlayan ev sahibi ekip 11. dakikada Boye'un golüyle 1-0 öne geçti. Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba ile 22. dakikada skora dengeyi getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

WELINTON TAKIMINA CAN VERDİ

İkinci yarıda Demir Grup Sivasspor Kone'nin penaltı golüyle karşılaşmada yeniden öne geçen taraf oldu. Aytemiz Alanyaspor'a hayat veren gol ise 85. dakikada Welinton'dan gelirken konuk ekip bu golle birlikte Spor Toto Süper Lig'de kalmayı garantilemiş oldu.

Bu sonuçla 49 puana yükselen ev sahibi ekip 7. sırada kaldı. Aytemiz Alanyaspor ise aldığı bu beraberlikle birlikte 37 puana yükseldi ve ligde kalmayı garantiledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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