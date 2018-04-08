Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aşırı süratli olan otomobil otomobil yol kenarındaki, üzerinde elektrik trafosu olan beton direğe çarptı. Kazada 3 genç hayatını kaybetti.

VİRAJI ALAMAYINCA ELEKTRİK TRAFOSUNA ÇARPTI

Ayvalık Sarımsaklı'da 18 yaşındaki Gözde Çam yönetimindeki otomobil virajı alamayarak, yol kenarındaki Laka Deresi'nin önünde bulunan UEDAŞ'a ait elektrik trafosunun bulunduğu beton direğe hızla çarptı.

3 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ, ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazada; lüks otomobil adeta hurda yığını haline gelirken, otomobilde bulunan sürücü Gözde Çam'ın yanı sıra otomobilde bulunan İbrahim Alper Yavaş (19) ve Mert Artur (22) aracın içinde sıkışarak feci şekilde hayatlarını kaybetti.

EKİPLER, ELEKTRİK DİREĞİNİN DÜŞECEĞİNDEN KORKTU

Olay yerine gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin 3 gencin cansız bedenlerini araçtan çıkarmak isterken, kaza nedeniyle büyük hasar gören direğin üzerindeki trafonun her an ekiplerin üzerine düşebilme ihtimali yeni bir faciayı beraberinde getirmesinden endişe edildi.

3 GENCİN YAKINI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda çıkartılan cesetler olay yerine sevk edilen 112 Acil Yardım Ambulanslarındaki ekiplerinin yardımıyla ceset torbalarına konuldu. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda ekibin kaza mahallini güvenlik şeridine alırken, olay yerine gelen 3 gencin yakınları sinir krizleri geçirdi.

HURDAYA DÖNEN ARAÇ VE TRAFO DİREĞİ SÖKÜLDÜ

Bir vinç yardımıyla trafoyu taşıyan ve her an yıkılma tehlikesi olan beton direk yerinden söküldükten sonra enkaz haline gelen araç da sıkıştığı yerden kurtarıldı. 3 gencin cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna daha sonra da otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada