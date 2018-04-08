AYVALIK'TA KORKUNÇ KAZA: 3 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aşırı süratli olan otomobil otomobil yol kenarındaki, üzerinde elektrik trafosu olan beton direğe çarptı. Kazada 3 genç hayatını kaybetti.
VİRAJI ALAMAYINCA ELEKTRİK TRAFOSUNA ÇARPTI
Ayvalık Sarımsaklı'da 18 yaşındaki Gözde Çam yönetimindeki otomobil virajı alamayarak, yol kenarındaki Laka Deresi'nin önünde bulunan UEDAŞ'a ait elektrik trafosunun bulunduğu beton direğe hızla çarptı.
3 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ, ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Kazada; lüks otomobil adeta hurda yığını haline gelirken, otomobilde bulunan sürücü Gözde Çam'ın yanı sıra otomobilde bulunan İbrahim Alper Yavaş (19) ve Mert Artur (22) aracın içinde sıkışarak feci şekilde hayatlarını kaybetti.
EKİPLER, ELEKTRİK DİREĞİNİN DÜŞECEĞİNDEN KORKTU
Olay yerine gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin 3 gencin cansız bedenlerini araçtan çıkarmak isterken, kaza nedeniyle büyük hasar gören direğin üzerindeki trafonun her an ekiplerin üzerine düşebilme ihtimali yeni bir faciayı beraberinde getirmesinden endişe edildi.
3 GENCİN YAKINI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda çıkartılan cesetler olay yerine sevk edilen 112 Acil Yardım Ambulanslarındaki ekiplerinin yardımıyla ceset torbalarına konuldu. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda ekibin kaza mahallini güvenlik şeridine alırken, olay yerine gelen 3 gencin yakınları sinir krizleri geçirdi.
HURDAYA DÖNEN ARAÇ VE TRAFO DİREĞİ SÖKÜLDÜ
Bir vinç yardımıyla trafoyu taşıyan ve her an yıkılma tehlikesi olan beton direk yerinden söküldükten sonra enkaz haline gelen araç da sıkıştığı yerden kurtarıldı. 3 gencin cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna daha sonra da otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Meteoroloji Duyurdu: Yarından İtibaren Bahar Havası Geliyor
- Erdoğan'ın Partili Olmak Yetmez, Projeyle Gelin Çağrısıyla 3 Proje Üretti
- Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Uçurum Kenarına Devrildi: 1 Ölü, 20 Yaralı
- Çukurca'da Şehit Düşen Uzman Çavuşla İlgili Kahreden Detay!
- Üniversitede Katliamında Şok Detaylar: Dekan Vekili Korkudan Odasına İkinci Kapı Açtırmış
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Giren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tutuklandı
- Norveç'te Çalan Siren 'savaş Çıktı' Korkusu Yarattı
- Almanya'nın Münster Kentinde Araç Kalabalığa Daldı: 4 Ölü, 30 Yaralı
- Ilımlı İslam Açıklamasıyla Gündemde Olan Suudi Arabistan'daki İskambil Şampiyonası Tepki Çekti
- Çocukken Ailesini Kaybeden Adamı 19 Yaşına Kadar Kurtlar Yetiştirdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar