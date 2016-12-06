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az su içmek hafızayı bozuyor

AZ SU İÇMEK HAFIZAYI BOZUYOR

Beynimizin yüzde 95'ini ve akciğerlerin yüzde 90'ını su olduğunu anlatan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Barbaros Başeskioğlu, keskin bir hafıza ve dikkat için günde en az 2,5 litre su içilmeli” dedi.

Tarih : 06 Aralık 2016, 12:23
Puan Ver : Az Su İçmek Hafızayı Bozuyor(0/10)


Beynimizin yüzde 95'ini ve akciğerlerin yüzde 90'ını su olduğunu anlatan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Barbaros Başeskioğlu, keskin bir hafıza ve dikkat için günde en az 2,5 litre su içilmeli” dedi. Vücut sıvısının yüzde 2 gibi küçük bir oranda azalması bile hafif yorgunluk, yakın hafızada hafif bozulma, dikkati toplamada ve yapılan işe odaklanmada güçlüklere sebep olduğunu söyleyen Doç. Dr. Başeskioğlu “Vücudumuz biriken toksinleri atmak ve ısı dengesini sağlamak için günde yaklaşık 2,5 litre su kaybeder. Böbreklerimiz vücuttaki toksik atıkları süzebilmek için suyun yardımına ihtiyaç duyar. Bu sebeple ne kadar çok su içilirse böbrekler de görevini o kadar iyi yerine getirir. Az su içtiğimizde, vücudumuz suyu tutar ve idrar oluşumu azalır. Bu durumda böbreklerin çalışması ve işlevi de azalır” dedi.



LİMONLU SU İÇİN

Ülkemizde böbrek taşı hastalığının yaygın olarak görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Ali Barbaros Başeskioğlu “Böbrek sağlığı için limonlu su tüketmek önemlidir. Limon suyu, idrar miktarını artırarak istenmeyen maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Bu yüzden limonlu su içtiğinizde toksinler bedeninizden daha hızlı atılır ve idrar yolları daha sağlıklı olur. Limonlu su ayrıca içindeki sitrat sebebiyle bazı taş tiplerinin gelişimini de engeller” dedi.



 



kaynak:türkiyegazetesi








Etiketler: Az  Su  İçmek  Hafızayı  Bozuyor    haber

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