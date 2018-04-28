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Azerbaycan FETÖ'nün Kilit İsmini Türkiye'ye İade Etti

AZERBAYCAN FETÖ'NÜN KİLİT İSMİNİ TÜRKİYE'YE İADE ETTİ

FETÖ'nün kilit isimlerinden Mustafa C., İnterpol aracılığı ile Azerbaycan'dan Türkiye'ye iade edildi.

Tarih : 28 Nisan 2018, 09:30
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Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yurtdışı ayağına yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün aranan isimlerinden Mustafa C., İnterpol aracılığı ile Azerbaycan'dan bu akşam Türkiye'ye iade edildi.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN ARANIYORDU

Örgütün yurtdışı yapılanmasındaki Mustafa C., Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi Aksaray 1. Sulh Ceza Mahkemelerince FETÖ/PDY üyeliğinden aranıyordu. FETÖ/PDY'nin yurtdışı ayağına yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün aranan isimlerinden Mustafa C., İnterpol aracılığı ile Azerbaycan'dan bu akşam Türkiye'ye iade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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