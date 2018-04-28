AZERBAYCAN FETÖ'NÜN KİLİT İSMİNİ TÜRKİYE'YE İADE ETTİ
FETÖ'nün kilit isimlerinden Mustafa C., İnterpol aracılığı ile Azerbaycan'dan Türkiye'ye iade edildi.
Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yurtdışı ayağına yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün aranan isimlerinden Mustafa C., İnterpol aracılığı ile Azerbaycan'dan bu akşam Türkiye'ye iade edildi.
FETÖ ÜYELİĞİNDEN ARANIYORDU
Örgütün yurtdışı yapılanmasındaki Mustafa C., Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi Aksaray 1. Sulh Ceza Mahkemelerince FETÖ/PDY üyeliğinden aranıyordu. FETÖ/PDY'nin yurtdışı ayağına yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün aranan isimlerinden Mustafa C., İnterpol aracılığı ile Azerbaycan'dan bu akşam Türkiye'ye iade edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Marketten Krem Çaldığı Ortaya Çıkan Başkan Rezil Oldu
- Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Güney Kore Ziyaretine Kendi Tuvaleti İle Gidiyor
- Yıllardır Aranan Seri Katil Eski Polis Çıktı
- Kim'in Nükleer Test Alanı Çöktü! Çevresel Facia Kapıda
- Denizaltıda Gazeteciyi Tecavüz Edip Öldüren Kaşife Ömür Boyu Hapis Cezası Verildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar